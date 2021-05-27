Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea

UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United’ı penaltılarla 11-10 yenerek kupayı kazanırken, maça damga vuran isim kaleci De Gea’ydı. Manchester United’ın İspanyol kalecisi hiç penaltı kurtaramazken, kaçırdığı son penaltıyla takımını kupadan etti.
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NTV Haber 27.05.2021 - 20:29
Son olarak 5 yıl önce FA Cup yarı finalinde Everton karşısında bir penaltı kurtaran De Gea, o tarihten bu yana kalesine atılan 36 penaltının tamamında topu filelerinde gördü.
Dün gece Villarreal karşısında hiçbir penaltıyı kurtaramayan deneyimli kaleci, bir de penaltı kaçırarak Manchester United’ı kupadan etti.
De Gea, Avrupa kupalarında yer alan Türk takımlarını da etkiledi.
Manchester United kupayı kazansa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için bir tur az oynayacaktı.
Direkt gruplarda yer alan Beşiktaş’ın ise kuraya 4. torbadan girme ihtimali yükseldi.
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