Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea

UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal, Manchester United’ı penaltılarla 11-10 yenerek kupayı kazanırken, maça damga vuran isim kaleci De Gea’ydı. Manchester United’ın İspanyol kalecisi hiç penaltı kurtaramazken, kaçırdığı son penaltıyla takımını kupadan etti.

NTV Haber 27.05.2021 - 20:29

Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 1
Son olarak 5 yıl önce FA Cup yarı finalinde Everton karşısında bir penaltı kurtaran De Gea, o tarihten bu yana kalesine atılan 36 penaltının tamamında topu filelerinde gördü.
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 2
Dün gece Villarreal karşısında hiçbir penaltıyı kurtaramayan deneyimli kaleci, bir de penaltı kaçırarak Manchester United’ı kupadan etti.
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 3
De Gea, Avrupa kupalarında yer alan Türk takımlarını da etkiledi.
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 4
Manchester United kupayı kazansa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için bir tur az oynayacaktı.
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 5
Direkt gruplarda yer alan Beşiktaş’ın ise kuraya 4. torbadan girme ihtimali yükseldi.
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 6
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 7
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 8
Penaltı kurtaramayan kaleci: De Gea - 9

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