PSG, Real Madrid'e acımadı
Anadolu Ajansı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi. Gecenin öne çıkan maçında PSG, Real Madrid'i net skorla geçti.
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1
A GrubuAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Gecenin öne çıkan maçı, A Grubu'nda PSG ile Real Madrid arasında oynandı.
GRUPLARDA PUAN DURUMU
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2
A Grubu
Fransız ekibi, son 6 şampiyonanın 4'ünden zaferle ayrılan Real Madrid'i 3-0 'la geçti.
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3
A Grubu
PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.
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4
A Grubu
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak
Şampiyonlar Ligi'ne 1 puan alarak başladı.
GRUPLARDA PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
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5
B Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0
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6
B Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere): 2-2
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7
C Grubu
C Grubu'nda Manchester City'nin, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, takımının ikinci golünü kaydetti.
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8
C Grubu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya): 4-0
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D Grubu
D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, konuk olduğu Atletico Madrid karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen
sahadan beraberlikle ayrıldı.
İtalya temsilcisinin gollerini, 48. dakikada Juan Cuadrado ve 65. dakikada Blaise Matuidi, İspanya ekibinin gollerini ise 70. dakikada Stefan Savic ve 90. dakikada Hector Herrera attı.
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10
D Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-2