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PSG, Real Madrid'e acımadı

Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi. Gecenin öne çıkan maçında PSG, Real Madrid'i net skorla geçti.

  • 1

    A Grubu

    A Grubu
    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. 

    Gecenin öne çıkan maçı, A Grubu'nda PSG ile Real Madrid arasında oynandı. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU
  • 2

    A Grubu

    A Grubu

    Fransız ekibi, son 6 şampiyonanın 4'ünden zaferle ayrılan Real Madrid'i 3-0 'la geçti. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 3

    A Grubu

    A Grubu

    PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 4

    A Grubu

    A Grubu

    Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak
    Şampiyonlar Ligi'ne 1 puan alarak başladı. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

  • 5

    B Grubu

    B Grubu

    Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 6

    B Grubu

    B Grubu

    Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere): 2-2 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 7

    C Grubu

    C Grubu

    C Grubu'nda Manchester City'nin, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, takımının ikinci golünü kaydetti. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 8

    C Grubu

    C Grubu

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya): 4-0 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 9

    D Grubu

    D Grubu

    D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, konuk olduğu Atletico Madrid karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen
    sahadan beraberlikle ayrıldı.

    İtalya temsilcisinin gollerini, 48. dakikada Juan Cuadrado ve 65. dakikada Blaise Matuidi, İspanya ekibinin gollerini ise 70. dakikada Stefan Savic ve 90. dakikada Hector Herrera attı. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 10

    D Grubu

    D Grubu

    Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-2 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

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