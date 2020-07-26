Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti

ntv.com.tr 26.07.2020 - 10:42
4-2-3-1 sistemine göre kadroyu belirleyen Dilmen, kale için Başakşehir'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan isim Mert Günok'u koydu.
Rıdvan Dilmen, defans dörtlüsü için Başakşehir'den iki ismi seçti. Dilmen, sağ bek için Caiçara'yı tercih etti.
Sol bek için de Gael Clichy'yi seçti.
Merkez defansta stoper iklisinden biri Beşiktaşlı Vida oldu.
Dilmen'in ikinci stoper tercihi ise Demir Grup Sivasspor'daki performansıyla dikkat çeken Gabonlu Aaron Appindangoye oldu.
Rıdvan Dilmen'in defansın önündeki ikili için ilk tercihi Trabzonspor kaptanı Jose Sosa oldu.
Dilmen, orta sahanın diğer ismi için ilerlemiş yaşına rağmen Beşiktaş'taki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Atiba'yı seçti.
Orta sahanın hücumcu isimleri, Anthony Nwakame...
Şampiyon Başakşehir'in on numarası İrfan Can Kahveci...
Ve şampiyon Başakşehir'in kaptanı ve gol yollarındaki yükünü çeken Edin Visca oldu.
Rıdvan Dilmen, forvette ise Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'yi seçti.