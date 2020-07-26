Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, sezonun 11'ini açıkladı. Dilmen'in listesine Medipol Başakşehir'den 5 isim girdi. İşte Rıdvan Dilmen'in seçtiği sezonun 11'i...

ntv.com.tr 26.07.2020 - 10:42

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 1

4-2-3-1 sistemine göre kadroyu belirleyen Dilmen, kale için Başakşehir'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan isim Mert Günok'u koydu.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 2

Rıdvan Dilmen, defans dörtlüsü için Başakşehir'den iki ismi seçti. Dilmen, sağ bek için Caiçara'yı tercih etti.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 3

Sol bek için de Gael Clichy'yi seçti.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 4

Merkez defansta stoper iklisinden biri Beşiktaşlı Vida oldu.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 5

Dilmen'in ikinci stoper tercihi ise Demir Grup Sivasspor'daki performansıyla dikkat çeken Gabonlu Aaron Appindangoye oldu.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 6

Rıdvan Dilmen'in defansın önündeki ikili için ilk tercihi Trabzonspor kaptanı Jose Sosa oldu.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 7

Dilmen, orta sahanın diğer ismi için ilerlemiş yaşına rağmen Beşiktaş'taki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Atiba'yı seçti.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 8

Orta sahanın hücumcu isimleri, Anthony Nwakame...

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 9

Şampiyon Başakşehir'in on numarası İrfan Can Kahveci...

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 10

Ve şampiyon Başakşehir'in kaptanı ve gol yollarındaki yükünü çeken Edin Visca oldu.

Rıdvan Dilmen 2019-2020 sezonun en iyi ilk 11'ini seçti - 11

Rıdvan Dilmen, forvette ise Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'yi seçti.

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