River Plate, stadyumunun kapılarını evsizlere açtı

Carr, stadyumu evsizlere açma fikrinin, 11 gün içinde sokakta yaşayan 5 kişinin soğuktan ölmesi üzerine çıktığını ifade ederek, "Bu çok büyük bir rakam. Bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve River Plate'e teklifte bulunduk. İlk gün bizim için bir deneme oldu. O kadar kişi yemek yedi, burada uyudu, kahvaltı etti ve bu kişilere giysi yardımında bulunuldu." diye konuştu.