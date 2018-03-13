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Roma - Shakhtar Donetsk şampiyonlar ligi son 16 turu maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde)

ntv.com.tr, AFP

Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonu 2. tur rövanş maçında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi AS Roma, İtalya'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 13 Mart Salı günü karşılaşacak. İlk maçı 2-1 Ukrayna temsilcisi Donetsk kazanırken, Cengiz Ünder Roma'nın ilk golünü atmıştı. Peki Roma - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

  • 1

    ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN

    Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş karşılaşmalarına 13 Mart'ta (Yarın) oynanacak 2 maçla devam edecek.

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  • 2

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 MAÇ

    İtalya'da oynanacak karşılaşmada Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma, ilk maçta 2-1 yenildiği Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

    Gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Manchester United, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

  • 3

    CENGİZ ÜNDER AVANTAJ GETİRDİ

    Ukrayna'da oynanan karşılaşmada takımın tek golünü atan Cengiz Ünder, takımına avantajı da getirdi.

    ROMA NASIL TUR ATLAR?

    Roma, deplasmanda attığı gol nedeniyle 1-0 ile tur atlayacak. İki farklı galibiyetler de turu Roma'ya getirirken, 3-2, 4-3 gibi mağlubiyetlerle birlikte deplasman ekibinin alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Shakhtar tur atlayacak.

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    ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Futbolseverler, 13 Mart Salı akşamı 22.45'te başlayacak AS Roma - Shakhtar Donetsk maçını TivibuSpor'dan canlı yayınla izleyebilecek.

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