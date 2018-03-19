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Ronaldo'dan 50. hat-trick

ntv.com.tr

Real Madrid, Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo'nun 4 golüyle Girona karşısında farklı kazandı. Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50. kez hat-trick yaptı.

  • 1

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, evinde Girona'yı 6-3 yendi.
  • 2

    Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 11. dakikada Cristiano Ronaldo, 29. dakikada
    Cristhian Stuani'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.
  • 3

    İkinci yarıda 47, 64 ve 90+1. dakikalarda Ronaldo, 59. dakikada Lucas Vazquez ve 86. dakikada Gareth Bale, Real Madrid'i galibiyete taşıyan
    golleri kaydetti.
  • 4

    Mücadelenin 67. dakikasında Stuani ve 88. dakikada Juanpe, Girona'nın ikinci ve üçüncü gollerini attı ve karşılaşma 6-3 Real Madrid'in
    üstünlüğü ile sona erdi.
  • 5

    Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50'nci "hat-trick"ine imza attı. 33 yaşındaki futbolcu,
    RealMadrid'de 44, Manchester United'da bir, Portekiz Milli Takımı'nda ise 5 kez hat-trick yaptı.
  • 6

    Real Madrid, bu skorla puanını 60'a yükseltirken, Girona 43 puanda kaldı.
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