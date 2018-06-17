Rusya Meclisi'nde Dünya Kupası'nda ilişki tartışması
ntv.com.tr, AFP
Rusya Parlamentosu Kadın, Aile ve Çocuk İşleri Komitesi Başkanı Tamara Pletnyova'nın, devam eden Dünya Kupası'yla ilgili Rus kadınlarına "Yabancı erkeklerle ilişki kurmayın, pişman olursunuz" tavsiyesine Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan itiraz geldi.
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1Rusya 2018 Dünya Kupası devam ederken, Rusya Parlamentosu Kadın, Aile ve Çocuk İşleri Komitesi Başkanı Pletnyova'nın Rus kadınlarıyla ilgili sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.
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2Pletnyova, ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkeye gelen turistlerden bahsederken, Rus kadınlarına uyarılarda bulunmuştu.
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3Rus milletvekili, vatandaşlarına "Yabancı erkeklerle ilişki kurmayın, pişman olursunuz" tavsiyesinde bulunmuştu.
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4Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamaya itiraz etti.
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5Peskov, ülkede yabancı erkeklere karşı bir önyargı bulunmadığına dikkat çekerken "Bizim kadınımız ne yapacağını, kimi seçeceğini kendisi daha iyi bilir. Dünya Kupası'na gelen misafirlerimizle ilişkilerini kızlarımız kendi karar verir. Rus kadınları dünyasın en iyisidir. Şampiyonada ırkçılığa yer yoktur. Bu sözlerim şampiyonanın sloganı olmalı" açıklamasını yaptı.
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6Peskov'un açıklamalarına bir başka milletvekili Mihail Degterev de destek verdi.
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7Pleynyova'nın görüşünü paylaşmadığını söyleyen Degterev, "Kızlarımız ülkemize gelen yabancılarla aşk yaşamaktan korkmamalı. Düzgün ilişki mutluluk getirir. Ne kadar daha çok çocuk, o kadar iyi" ifadelerini kullandı.
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