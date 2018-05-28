Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos: Suçluluk duymuyorum
ntv.com.tr
Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiliz ekibinin yıldızı Mohammed Salah'ın sakatlığı pozisyonun içinde olan Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, açıklamalarda bulundu.
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Real Madrid ile Liverppol arasında Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden geriye kalan, yılın tartışmasız en iyilerinden Mohamed Salah'ın sakatlığıyla ilgili tartışmalar oldu.
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2Madrid'in zaferiyle sonuçlanan maçta Salah, Sergio Ramos ile girdiği bir pozisyonda omuzundan sakatlanarak maçı terk etrmek zorunda kalmış ve büyük beklenti içindeki futbolseverler hayal kırıklığına uğramıştı.
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3Sakatlık pozisyonun içindeki isim Real Madrid kaptanı Sergi Ramos, kendisine yönelik özellikle sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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Sosyal medyadan açıklama yapan Ramos şunları söyledi:
"Futbol bazen en tatlı, bazen de en acı yüzünü gösterir. Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor. Geçmiş olsun.
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5Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum."
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6Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, "Salah'a yapılan güreşte yapılan müdahaleler gibiydi" derken, Mısır Futbol Federasyonu'ndan Salah'ın Dünya Kupası'nda oynama şansının yüksek olduğuna ilişkin bir açıklama geldi.