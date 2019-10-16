Salamon Cappadocia Ultra Trail 2018'den renkli kareler
2018'de düzenlenen Salamon Cappadocia Ultra Trail'ın 119 kilometre kategorisini Andrea Macchi, 63 kilometre kategorisini Mariz Auf Der Heide, 38,6 kilometre kategorisini ise Söylemez Üzeyir 1. tamamlamış. İşte Kapadokya'nın eşsiz manzarasında gerçekleşen Ultra Trail 2018'den renkli kareler...
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Salamon Cappadocia Ultra Trail 2018
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