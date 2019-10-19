Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu rekor katılımla başladı

6

Saat 10.00'da başlayacak kısa parkurda da bin 500 sporcunun yarışacağını dile getiren Güney, "Bu sene rekor katılım oldu. 6 yılın en büyüğü. Her yıl artarak devam ediyor. Bu sene özellikle yabancıların ilgisi açısından çok memnunuz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda daha çok uluslararası sporcuya ev sahipliği yapmak. Şu an dünyanın en önemli 15 yarışından biri. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.



