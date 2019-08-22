Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar? (Galatasaray kaçıncı torbada?)
Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1. ve 2. torbadan Barcelona, Mancester City, Liverpool gibi güçlü rakipler bekliyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray kaçıncı torbada?
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1Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor.
Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak.
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2
1. TORBA
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Zenit
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3
2. TORBA
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Tottenham
Ajax
Benfica
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3. TORBA
Olimpik Lyon
Bayer Leverkusen
Salzburg
Olimpiakos
Club Brugge
Valencia
Inter
Dinamo Zagreb
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4. TORBA
Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
Leipzig
Slavia Prag
Kızılyıldız
Atalanta
Lille
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GALATASARAY KAÇINCI TORBADAÖte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.
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