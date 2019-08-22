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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar? (Galatasaray kaçıncı torbada?)

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1. ve 2. torbadan Barcelona, Mancester City, Liverpool gibi güçlü rakipler bekliyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray kaçıncı torbada?

  • 1

    Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor.

    Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak.
  • 2

    1. TORBA

    1. TORBA

    Liverpool
    Chelsea
    Barcelona
    Manchester City
    Juventus
    Bayern Münih
    Paris Saint-Germain
    Zenit

  • 3

    2. TORBA

    2. TORBA

    Real Madrid
    Atletico Madrid
    Borussia Dortmund
    Napoli
    Shakhtar Donetsk
    Tottenham
    Ajax
    Benfica

  • 4

    3. TORBA

    3. TORBA

    Olimpik Lyon
    Bayer Leverkusen
    Salzburg
    Olimpiakos
    Club Brugge
    Valencia
    Inter
    Dinamo Zagreb

  • 5

    4. TORBA

    4. TORBA

    Lokomotiv Moskova
    Genk
    Galatasaray
    Leipzig
    Slavia Prag
    Kızılyıldız
    Atalanta
    Lille

  • 6

    GALATASARAY KAÇINCI TORBADA

    GALATASARAY KAÇINCI TORBADA
    Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.
  • 7

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