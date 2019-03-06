Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Tottenham çeyrek finalde
ntv.com.tr
Ajax, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, son 3 yılın şampiyonu Real Madrid'i 4-1 yenerek 16 yıl sonra çeyrek finale çıktı. Evinde 3-0 mağlup ettiği Borussia Dortmund'u deplasmanda da 1-0 yenen Tottenham, son 8 takım arasına girdi.
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1Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları 2 maçla başladı.
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2İspanya'nin Real Madrid takımı, Hollanda'da 2-1 yendiği Ajax ile sahasında karşılaştı.
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3Ajax, Ziyech'in 7 ve Neres'in 18. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
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4İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax'ın farkı 3'e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı
tartışmaya yol açtı. Hakem Felix Brych, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.
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5Real Madrid, Asensio'nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne'nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı
Ajax'ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.
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6Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
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7Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.
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8Alman temsilcisi Borussia Dortmund, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere'nin Tottenham takımını ağırladı.
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9Mücadeleyi, Kane'in 49. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Tottenham, 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.