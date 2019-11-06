Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş

AP - Anadolu Ajansı 06.11.2019 - 00:57
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında Borussia Dortmund ile Inter Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.
Konuk Inter henüz 5. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti.
İtalyan ekibinde Matias Vecino, 40. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.
Ev sahibi Borussia Dortmund 51. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle farkı bire indirdi.
64. dakikada Julian Brandt'ın golüyle maça yeniden denge geldi.
77'de bir kez daha sahne alan Achraf Hakimi maçın skorunu belirledi.
Gruptaki diğer maçta ise Barcelona evinde Slavia Prag'la 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Barcelona 0-0 Slavia Prag
Zenit 0-2 RB Leipzig
Napoli 1-1 Salzburg
Liverpool 2-1 Genk
Lyon 3-1 Benfica
Chelsea 4-4 Ajax
Valencia 4-1 Lille