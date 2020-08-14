Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?)
İspanyol ekibi Barcelona ve Alman devi Bayern Münih, 2020 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında bu akşam Portekiz'de karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesini kazanan takım direkt yarı finale yükselecek. Peki Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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ntv.com.tr 14.08.2020 - 14:40
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları corona virüs sebebiyle Portekiz'de tarafsız sahada oynanırken, bu akşam 'erken final' olarak nitelendirilen Barcelona Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu.
BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Son 16 turunda Napoli'yi eleyen Barcelona, Chelsea'yi eleyen Bayern Münih ile saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.
BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseveler, Barcelona Bayern Münih maçını beIN Sports 1 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
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