Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?)

İspanyol ekibi Barcelona ve Alman devi Bayern Münih, 2020 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında bu akşam Portekiz'de karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesini kazanan takım direkt yarı finale yükselecek. Peki Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 14:40

Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 1
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları corona virüs sebebiyle Portekiz'de tarafsız sahada oynanırken, bu akşam 'erken final' olarak nitelendirilen Barcelona Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu.
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 2

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Son 16 turunda Napoli'yi eleyen Barcelona, Chelsea'yi eleyen Bayern Münih ile saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 3

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseveler, Barcelona Bayern Münih maçını beIN Sports 1 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 4

BARCELONA MUHTEMEL İLK 11'İ

Barcelona kadrosu: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Messi
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 5

BAYERN MÜNİH MUHTEMEL İLK 11'İ

Bayern Münih kadrosu: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Müller, Perisic, Gnabry, Lewandowski
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 6

KAZANAN YARI FİNALE ÇIKACAK

Tarafsız sahada oynanacak Barcelona Bayern Münih maçını kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek.
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 7

BARCELONA'DA BİR FUTBOLCUDA CORONA VİRÜS

Barcelona, 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Futbolcunun ismi ise açıklanmadı. 

Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 8
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 9
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Bayern Münih çeyrek final maçı bu akşam (Maç hangi kanalda, saat kaçta?) - 10

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