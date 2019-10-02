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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda puan durumu ve kalan maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı. Temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint-Germain'e (PSG) 1-0 yenildi. PSG'nin 6 puanla birinci sırada tamamladığı haftada Galatasaray ise üçüncü sırada.

  • 1

    1. HAFTA: C.BRUGGE-GALATASARAY

    1. HAFTA: C.BRUGGE-GALATASARAY

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı.

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  • 2

    2. HAFTA: GALATASARAY-PSG

    2. HAFTA: GALATASARAY-PSG

    Galatasaray, sahasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e
    (PSG) 52. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 yenildi.

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  • 3

    3. HAFTA: GALATASARAY-REAL MADRİD

    3. HAFTA: GALATASARAY-REAL MADRİD

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında TT Arena'da İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

    22 Ekim'de oynanacak maç, saat 22'de başlayacak. 

  • 4

    PUAN DURUMU

    puan durumu, galatasaray, psg, club brugge, real madrid

    Paris St. Germain: 6 puan
    Club Brugge: 2 puan
    Galatasaray: 1 puan
    Real Madrid: 1 puan
  • 5

    4. HAFTA: REAL MADRİD-GALATASARAY

    4. HAFTA: REAL MADRİD-GALATASARAY

    Galatasaray, Real Madrid ile 6 Kasım'da bu kez İspanya'da oynayacak.

    Maç, Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.

  • 6

    5. HAFTA: GALATASARAY-CLUB BRUGGE

    5. HAFTA: GALATASARAY-CLUB BRUGGE

    Galatasaray, 26 Kasım'da TT Arena'da Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

    Galatasaray Club Brugge maçı saat 20.55'te başlayacak. 

  • 7

    6. HAFTA

    6. HAFTA

    Galatasaray A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.

    PSG Galatasaray maçı 11 Aralık'ta saat 23.00'da başlayacak.

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