Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda puan durumu ve kalan maçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı. Temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint-Germain'e (PSG) 1-0 yenildi. PSG'nin 6 puanla birinci sırada tamamladığı haftada Galatasaray ise üçüncü sırada.
-
1
1. HAFTA: C.BRUGGE-GALATASARAY
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı.
İLGİLİ HABER:
-
2
2. HAFTA: GALATASARAY-PSG
Galatasaray, sahasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e
(PSG) 52. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 yenildi.
İLGİLİ HABER:
-
3
3. HAFTA: GALATASARAY-REAL MADRİD
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında TT Arena'da İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
22 Ekim'de oynanacak maç, saat 22'de başlayacak.
-
4
PUAN DURUMU
Paris St. Germain: 6 puan
Club Brugge: 2 puan
Galatasaray: 1 puan
Real Madrid: 1 puan
-
5
4. HAFTA: REAL MADRİD-GALATASARAY
Galatasaray, Real Madrid ile 6 Kasım'da bu kez İspanya'da oynayacak.
Maç, Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.
-
6
5. HAFTA: GALATASARAY-CLUB BRUGGE
Galatasaray, 26 Kasım'da TT Arena'da Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.
Galatasaray Club Brugge maçı saat 20.55'te başlayacak.
-
7
6. HAFTA
Galatasaray A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.
PSG Galatasaray maçı 11 Aralık'ta saat 23.00'da başlayacak.
-
8