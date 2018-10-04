Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (3 Ekim 2018)
ntv.com.tr
Debler Ligi'nde ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
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1
D GRUBU
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında
oynanan 8 maçla tamamlandı.
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2
D GRUBU
D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.
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3
C GRUBU
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup
etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian
Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti.
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4
C GRUBU
Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.
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5
B GRUBU
İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada
Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi, Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada
Erik Lamela buldu.
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6
B GRUBU
Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.
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7
A GRUBU
A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.
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8
A GRUBU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
Borussia Dortmund -Monaco : 3-0
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9
B GRUBU
PSV - Inter: 1-2
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10
C GRUBU
Napoli - Liverpool: 1-0
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11
D GRUBU
Lokomotiv Moskova - Schalke 04: 0-1