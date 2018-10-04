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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (3 Ekim 2018)

ntv.com.tr

Debler Ligi'nde ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

  • 1

    D GRUBU

    D GRUBU

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında
    oynanan 8 maçla tamamlandı. 

    PUAN DURUMU

  • 2

    D GRUBU

    D GRUBU

    D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.

    PUAN DURUMU

  • 3

    C GRUBU

    C GRUBU

    Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup
    etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian
    Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti.

    PUAN DURUMU

  • 4

    C GRUBU

    C GRUBU

    Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.

    PUAN DURUMU

  • 5

    B GRUBU

    B GRUBU

    İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada
    Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi, Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada
    Erik Lamela buldu. 

    PUAN DURUMU

  • 6

    B GRUBU

    B GRUBU

    Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı. 

    PUAN DURUMU

  • 7

    A GRUBU

    A GRUBU

    A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti. 

    PUAN DURUMU

  • 8

    A GRUBU

    A GRUBU

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle: 

    Borussia Dortmund -Monaco : 3-0 

    PUAN DURUMU

  • 9

    B GRUBU

    B GRUBU

    PSV - Inter: 1-2 

    PUAN DURUMU

  • 10

    C GRUBU

    C GRUBU

    Napoli - Liverpool: 1-0 

    PUAN DURUMU

  • 11

    D GRUBU

    D GRUBU

    Lokomotiv Moskova - Schalke 04: 0-1 

    PUAN DURUMU

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