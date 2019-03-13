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Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun gecesi

Anadolu Ajansı

Juventus, 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında konuk ettiği Atletico Madrid'i 3-0 yenerek, son 8 takım arasına kaldı. Manchester City, 3-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Schalke 04'ü 7-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Manchester City adını çeyrek finale yazdırdı.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, son 16 turu rövanşlarına 2 maçla devam edildi.
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    İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.
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    Juventus, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
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    Karşılaşmada 3'üncüsü penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.
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    Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.
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    Gecenin adamı Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez objektiflere böyle yansıdı.
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    İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04 ile seyircisi önünde karşılaştı.
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    Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
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    İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün TS�� 23.00'te başlayacak Barcelona-Olympique Lyon (0-0) ve Bayern Münih-Liverpool (0-0) maçlarıyla sona erecek.
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    Turnuvada, Juventus ve Manchester City'nin yanı sıra daha önce İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Porto çeyrek finale yükselmişti.
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