Şampiyonluk kupasında fesleğen

1 Babadağ İlçesi'ne bayram ziyaretine giden kentin amatör kulüplerinden Akkonakspor'un yöneticisi Hakan Karaca, kupaların fesleğen bitkisine saksı olduğunu fark edince şaşkına döndü. Karaca, iki kupayı Denizlispor'a teslim etmek üzere toprağını döküp aldı. Yeşil-siyahlı kulübün yönetimi de olayı duyunca alarma geçti. Kupalara bakım yapılarak kulüpte yeniden raflara kaldırılacak.

2 Denizlispor'un tarihi resmen çöpten çıktı. Yeşil-siyahlı kulübün kayıp olan kupaları, çöpe atılmak üzereyken fark edildi. Yaklaşık iki hafta önce Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletme çalışanının iki çuval kupayı çöpe attığını gören 75 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, kupaları alarak Babadağ'ın Karaçöplen Yaylası'ndaki evine götürdü. Çoğunluğu küçük önemsiz kupalardan oluşan yığının arasında Denizlispor tarihinin yattığı fark etmeyen Yılmaz, kupaların bir kısmını yayla evinin duvarına döşedi ve saksı niyetine kullandı. İçine fesleğen dikilen kupalar bir süre bu duvarda kaldı.

3 Denizli'nin amatör spor kulüplerinden biri olan Akkonakspor'un yöneticisi Hakan Karaca bayram ziyaretinde akrabası olan Hüseyin Yılmaz'ın evine gitti. Bu sırada duvarda dizili kupaları fark eden Hakan Karaca, kaideler üzerindeki yazıları okuyunca kupaların Denizlispor'a ait olduğunu fark edip büyük şaşkınlık yaşadı. Kupalardan birinin üzerinde, "1982-83 Türkiye 2'nci Lig B Grubu Birincisi' yazısını gören Karaca, kupanın Ahmet Dartar başkanlığındaki Denizlispor'un o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'e ilk kez çıktığı yıla ait olduğunu fark etti.

4 Kadrosunda Tuncay Özbek, Metin Bayındır, Kenan Atay ve Mesut Bakkal gibi dönemin önemli oyuncularının olduğu Denizlispor'un Karşıyaka ve Altınordu ile çekiştiği sezonda elde edilen şampiyonluk kupasının yayla evinde bulunmasına anlam veremeyen Karaca, hemen ikinci kupayı da inceledi. Karaca, ikinci kupanın üzerindeki, "Türkiye Profesyonel 2'nci Ligi Yükselme Grubu İkincisi" yazısını fark ettiğinde her iki kupanın da Denizlispor'a ait olduğunu anladı. Yeşil-siyahlıların 2'nci Lig 3'üncü Grup'u lider olarak bitirdiği 1993-94 sezonuna ait olan kupanın ardından Yükselme Grubu'ndaki ikincilik için verildiği ortaya çıktı.

5 Denizlispor, o sezon Yükselme Grubu'nda ikinci olarak Petrol Ofisi ve Vanspor ile birlikte yeniden Süper Lig'e çıkmıştı. Tarihi değerleri çöpten kurtaran Hüseyin Yılmaz, kupaların Denizlispor tarihi açısından önemi fark ettikten sonra yuvaya dönmeleri için Hakan Karaca'ya teslim etti. Kupaları Denizli'ye getiren Hakan Yılmaz, Denizlispor tarihinin önemli bir parçası olan kupaların artık sahipsiz olmadığını belirterek, "Bunların gerçek kupalar olduğuna ihtimal vermediği için 15 gündür evde tutuyormuş. Biz ziyaretine gittiğimizde kupaların saksı olduğunu fark ettik. Bunlar Denizlispor için tarihi öneme sahip. Bu kupalar uğruna sarf edilmiş büyük emekler var" dedi.

6 NASIL KAYBOLDUĞU BİLİNMİYOR Denizlispor'un çöpte bulunup saksı yapılan şampiyonluk kupalarının yüzeylerinin uzun süre dışarıda kalmaktan deforme olup oksitlendiği gözlenirken tarihi değerlerin nasıl kaybolduğu da soru işareti yarattı. Farklı dönemlerde taşınan Denizlispor, kupalarının büyük bir bölümünü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sergiliyor. Kupaların taşınma sırasında kaybolmuş olabilecekleri öngörülüyor. Yakın geçmişe kadar pek çok kez icra işlemleri ile karşı karşıya kalan Denizlispor'da kupaların haczedilmiş olabileceği veya haczedilme tehlikesine karşın kulüp dışına çıkarılıp ardından kaybolma ihtimalleri de tartışılıyor.