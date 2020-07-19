Şampiyonluk kutlaması

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı önünde toplanan Medipol Başakşehirli taraftarlar, şampiyonluğu meşalelerle kutladı.
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19.07.2020 - 23:56| Son Güncelleme : 20.07.2020 - 00:22
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