Şampiyonluk kutlaması

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı önünde toplanan Medipol Başakşehirli taraftarlar, şampiyonluğu meşalelerle kutladı.

19.07.2020 - 23:56 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 00:22

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