Sarri, Kepa'yı kulübeye çekmeyi başardı! (Olay adam yedek)

6

Kepa, "Hocamdan, Willy'den, diğer bütün takım arkadaşlarımdan ve camiadan özür diliyorum. Hatamdan ders alacağımı ve olası bir cezayı

kabul edeceğimi belirtmek istiyorum." derken, Sarri de şunları söylemişti.



"Kepa ile konu hakkında konuştuk. Sahada bir anlaşmazlık oldu ama hata yaptığının ve davranışlarının farkında. Kulüple bağlantılı herkesten özür diledi. Bundan sonra ceza alıp almayacağına kulüp karar verecek. Benim için bu tartışma bitmiştir."