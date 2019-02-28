Sarri, Kepa'yı kulübeye çekmeyi başardı! (Olay adam yedek)
ntv.com.tr
Manchester City ile oynanan Lig Kupası final maçında, teknik direktörü Sarri'nin oyundan almayı başaramadığı genç file bekçisi Kepa, ligde oynanan Tottenham karşılaşmasında kulübüye oturdu.
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1İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Londra derbisi oynandı.
Ligdeki son dört maçının üçünü kaybeden Chelsea, zirve mücadelesi veren Tottenham Hotspur'u konuk etti.
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2Gözler, Manchester City ile oynanan Lig Kupası final maçında, teknik direktörü Maurizio Sarri ile gerginlik yaşayan genç file bekçisi Kepa Arrizabalaga'daydı.
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3Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Sarri, Kepa'yı yedek soyundurdu.
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4Maçtan galip ayrılan ise Chelsea oldu. Pedro'nun 57. dakikadaki golüyle öne geçen Chelsea, Kieran Trippier'in kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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5Chelsea kulübü, Manchester City maçında oyundan çıkmayı ısrarla reddeden Kepa'nın 1 haftalık maaşından mahrum kalacağını açıklamıştı.
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6Kepa, "Hocamdan, Willy'den, diğer bütün takım arkadaşlarımdan ve camiadan özür diliyorum. Hatamdan ders alacağımı ve olası bir cezayı
kabul edeceğimi belirtmek istiyorum." derken, Sarri de şunları söylemişti.
"Kepa ile konu hakkında konuştuk. Sahada bir anlaşmazlık oldu ama hata yaptığının ve davranışlarının farkında. Kulüple bağlantılı herkesten özür diledi. Bundan sonra ceza alıp almayacağına kulüp karar verecek. Benim için bu tartışma bitmiştir."
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