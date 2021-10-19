Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 06:43
Vücudumuzda şekil alması en uzun süren bölgelerden biri olan olan kalçalarımız için birbirinden faydalı 4 hareketimiz var.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın
Sağlıklı ve besleyici öğünler tüketip yeterli miktarda da dinlenirseniz, sizin için hazırladığımız bu programın etkisini daha çok görebilirsiniz.
Program hem ev hem spor salonunda yapılabilecek şekilde planlandı, fakat daha çok verim alabilmeniz adına egzersizlerimizi spor salonunda uygulamanızda fayda var.
Bacaklarımızın tamamını çalıştıran bu hareket ayrıca en temel birkaç egzersizden biridir. Hem birden fazla kas grubunu çalıştırdığı için (Bileşik hareket), hem de antremanın başında gücümüz yerindeyken hareketi daha rahat yapabileceğimiz için bu egzersizi listemizin başına alıyoruz
Bileşik hareketlerin neden önemli olduğunu öğrenmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız galeriyi inceleyebilirsiniz
4 SET 12 TEKRAR
4 SET 15 TEKRAR
4 SET 12 TEKRAR
Bu hareketi son sırada yapmamızın ilk sebebi; kas gelişimine katkı sağlayan laktik asidin adelelerimizde yüksek oranda salgılanmasıdır.
Laktik asidi salgılama sebebi ise, ağırlıklar ile çalıştırdığımız kaslarımızın daha sonra vücut ağırlığımızı kullanarak daha fazla yıpratılması ve bedenimizdeki oksijen miktarının giderek azalmasıdır.
Bu sayede kaslarımız oksijensiz durumda enerji üretmeye çalışacağından dinlenme ve güçlenme süreci daha verimli olacaktır.