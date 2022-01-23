Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı

Son zamanlarda Galatasaray için yeri zor dolacak çok değerli büyükleri kaybettiklerini dile getiren Elmas, şunları söyledi:

"Selahattin Beyazıt başkanımızın Galatasaray'a çok büyük hizmetleri oldu. Galatasaray'ın geldiği bu günlerde büyük emekleri var. Özellikle Riva'daki araziyle ilgili bugün hepimizin şükranlarımızı sunduğu dönemde kendisini kaybettik. Onların emanetlerini Galatasaray'a yakışan şekilde daha da ileri götürmeye, gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."