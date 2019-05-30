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Şenol Güneş'li Milli Takım'dan üst üste üçüncü galibiyet

A Milli futbol takımımız Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3. maçta Yunanistan'ı 2-0 yendi. Milliler daha önce Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk ve moldova'yı yenmişti. Milli Takımda golleri Cengiz Ünder ve Kenan Karaman attı.

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    Antalya'da hazırlık maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
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    11. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle A Milli Takımımız 1-0 öne geçti.
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    17. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
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    Karşılaşma A Milli Takımızın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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    ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

    ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
    A Milliler Euro 2020 elemelerinde deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 kendi sahamızda Moldova'yı da 4-0 yenmişti.
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    RAKİP FRANSA

    RAKİP FRANSA
    A Milliler, 8 Haziran'da kendi sahasında Fransa ile 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
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