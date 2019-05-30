Şenol Güneş'li Milli Takım'dan üst üste üçüncü galibiyet
A Milli futbol takımımız Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3. maçta Yunanistan'ı 2-0 yendi. Milliler daha önce Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk ve moldova'yı yenmişti. Milli Takımda golleri Cengiz Ünder ve Kenan Karaman attı.
1
Antalya'da hazırlık maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
2
11. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle A Milli Takımımız 1-0 öne geçti.
3
17. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
4
Karşılaşma A Milli Takımızın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
5
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
A Milliler Euro 2020 elemelerinde deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 kendi sahamızda Moldova'yı da 4-0 yenmişti.
6
RAKİP FRANSA
A Milliler, 8 Haziran'da kendi sahasında Fransa ile 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.