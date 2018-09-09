Serena Williams hakemle tartıştı

1 Fransız antrenörü Patrick Mouratoglou'dan taktik aldığı iddiasıyla hakem Ramos'tan uyarı alan Williams'e, birkaç dakika sonra sayı kaybedince raketini yere vurduğu için ikinci kural ihlalinden dolayı 15 sayı ceza verildi.

2 Bunun ardından sandalye hakeminin bulunduğu bölüme yürüyen Williams, ilk kural ihlaliyle ilgili olarak, Ramos'a "Ben antrenörümden taktik almadım. Hayatımda hiç hile yapmadım. Bana bir özür borçlusun. Hile yaparak kazanacağıma, kaybetmeyi tercih ederim." diye konuştu.

3 Williams, daha sonra oyun arasında kenarda otururken Ramos'a "Bana özür borçlusun. Özür dilediğini söyle. Benden bir sayı çaldın. Bu yüzden hırsızsın da." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ramos, Williams'a üçüncü kural ihlalini verdi. Üçüncü kural ihlali "oyun cezasına" neden olduğu için ikinci sette durum Osaka'nın lehine 4-3'ten 5-3'e geldi.

4 Bunun ardında ABD Açık'ın iki yetkilisi sahaya girerek Williams ile konuştu. Williams ise yetkililerden birine "Bu adil değil." dedi.

5 Williams'ı destekleyen seyirciler, Ramos'u müsabaka sonuna kadar yuhaladı.

6 Serena Williams, 2009 ve 2011 yıllarında düzenlenen ABD Açık turnuvalarında sandalye hakemleriyle tartıştığı için para cezaları almıştı.

7 Mouratoglou ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, Williams'a taktik verdiğini doğrulayarak buna rağmen kariyerinde hiçbir zaman bu nedenle kural ihlali almadığını söyledi ve oyuncuların maçlar sırasında raketlerini yere vurmasının "doğal" ve "duygusal" bir durum olduğunu kaydetti.