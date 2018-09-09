Serena Williams hakemle tartıştı (17 bin dolar ceza)
Ntvspor
ABD Açık finalide Serena Williams'ın ikinci sette maçın sandalye hakemi Portekizli Carlos Ramos ile girdiği tartışma müsabakaya damgasını vurdu.
-
1Fransız antrenörü Patrick Mouratoglou'dan taktik aldığı iddiasıyla hakem Ramos'tan uyarı alan Williams'e, birkaç dakika sonra sayı kaybedince raketini yere vurduğu için ikinci kural ihlalinden dolayı 15 sayı ceza verildi.
-
2Bunun ardından sandalye hakeminin bulunduğu bölüme yürüyen Williams, ilk kural ihlaliyle ilgili olarak, Ramos'a "Ben antrenörümden taktik almadım. Hayatımda hiç hile yapmadım. Bana bir özür borçlusun. Hile yaparak kazanacağıma, kaybetmeyi tercih ederim." diye konuştu.
-
3Williams, daha sonra oyun arasında kenarda otururken Ramos'a "Bana özür borçlusun. Özür dilediğini söyle. Benden bir sayı çaldın. Bu yüzden hırsızsın da." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ramos, Williams'a üçüncü kural ihlalini verdi. Üçüncü kural ihlali "oyun cezasına" neden olduğu için ikinci sette durum Osaka'nın lehine 4-3'ten 5-3'e geldi.
-
4Bunun ardında ABD Açık'ın iki yetkilisi sahaya girerek Williams ile konuştu. Williams ise yetkililerden birine "Bu adil değil." dedi.
-
5ABD Açık Tenis Birliğinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki ABD'li tenisçinin maç sırasında antrenöründen taktik alma, hakeme sözlü sataşma ve raket kırma eylemi nedeniyle 17 bin dolar ceza aldığı bildirildi.
-
6Maçın ardından ceza almasını kadın olmasına bağlayarak cinsel ayrımcılığa maruz kaldığını iddia eden Willams'a Kadınlar Tenis Birliği'nden (WTA) destek geldi.
-
7
WTA tarafından yapılan açıklamada, maçlarda aynı davranışları sergileyen erkek tenisçilerin benzer cezalara maruz kalmadığı belirtildi.
-
8
New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 20'nci sırada bulunan Japon Naomi Osaka, 17'nci sıradaki Amerikalı Serena Williams'ı 2-0 yenerek bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu olmuştu. Serena Williams, 2009 ve 2011 yıllarında düzenlenen ABD Açık turnuvalarında sandalye hakemleriyle tartıştığı için para cezaları almıştı.