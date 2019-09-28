Sessiz derbi (Galatasaray-Fenerbahçe)
Anadolu Ajansı
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi golsüz sona erdi.
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Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleye ev sahibi Galatasaray Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao, konuk Fenerbahçe ise Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric 11'iyle çıktı.
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2Derbide FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.
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3İlk yarısı 0-0 berbaerlikle biten mücadelenin ikinci yarısında da taraflar golsüz eşitliği bozamadı.
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4Bu sonuçla Süper Lig'de 6. hafta sonunda Fenerbahçe 11, Galatasaray ise 9 puana ulaştı.
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DERBİDE İLKİ YAŞADILAR
Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı
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6Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.
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TERİM VE YARDIMCILARI ŞAŞ İLE DAVALA YİNE TRİBÜNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu müsabakayla tamamlamış oldu.
Aynı karşılaşmada 3 maç ceza alan Ümit Davala da son kez tribünde bulundu. Galatasaray'ın bir diğer yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ardından 8 maç ceza almıştı.
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Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü.
Geçen iki haftada olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.
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BELHANDA MASKEYLE OYNADI
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.
Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı.
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KORAY ŞENER UNUTULMADISarı-lacivertli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı. Fenerbahçeli taraftarlar mücadele öncesinde üzerinde Koray Şener'in resmi bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı pankart açtı.
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ALİ KOÇ PROTOKOL TRİBÜNÜNDE
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 30 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı protokol tribününden izledi.
Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir Galatasaraylı yöneticinin karşılamaması ise dikkati çekti.
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KASAPOĞLU VE SELÇUK DA İZLEDİ
Derbi karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tribünde izledi.
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Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen Kasapoğlu ile Selçuk'u, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı.
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14Derbi maçı ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Rumen teknik adam Mircea Lucescu da takip etti.
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