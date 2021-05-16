Seyircisiz maçta tribünde gerginlik

Misli.com 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sakaryaspor ile Silahtaroğlu Van Spor FK arasında oynanan rövanş mücadelesi, tribüne giren seyirciler nedeniyle geç başladı. Tribünlerin boşaltılmasının ardından maç 15 dakika sonra başladı.

İHA - DHA 16.05.2021 - 21:33

Seyircisiz maçta tribünde gerginlik - 1
Sakaryaspor ile Van Spor FK arasında Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan  2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadelesi rövanş maçında taraftarlar kaçak yollarla tribüne girdi.
Seyircisiz maçta tribünde gerginlik - 2
Hakem tribünlerdeki taraftarlar nedeniyle maçı başlatmadı.
Seyircisiz maçta tribünde gerginlik - 3
Tribünlerin boşaltılmasının ardından maç 15 dakika gecikmeyle başlatılırken daha sonra tekrar tribüne giren taraftarlara polis müdahale etti.
Seyircisiz maçta tribünde gerginlik - 4
Yaşanan arbede sonrasında taraftarlar tribünden çıkartıldı.
Seyircisiz maçta tribünde gerginlik - 5

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