Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de Vedat Muric 25. dakikada kırmızı kart gördü.

Anadolu Ajansı - DHA 19.07.2020 - 22:56 | Son Güncelleme : 19.07.2020 - 23:08

Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 1
Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 2
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 25. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 3
Muric'in Vida'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 4
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 5
Beşiktaş, 63. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle öne geçti.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 6
Siyah-beyazlılar 70. dakikada Gökhan Gönül'le farkı ikiye çıkardı.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 7
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sezonun son derbisi Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 8
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 59'a yükseltirken, Fenerbahçe 50 puanda kaldı.
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 9
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 10
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 11
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 12
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 13
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 14
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 15
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 16
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 17
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 18
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 19
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 20
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 21
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 22
Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş - 23

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