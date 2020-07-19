Sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de Vedat Muric 25. dakikada kırmızı kart gördü.
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Anadolu Ajansı - DHA 19.07.2020 - 22:56| Son Güncelleme : 19.07.2020 - 23:08
Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 25. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
Muric'in Vida'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Beşiktaş, 63. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle öne geçti.
Siyah-beyazlılar 70. dakikada Gökhan Gönül'le farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sezonun son derbisi Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 59'a yükseltirken, Fenerbahçe 50 puanda kaldı.
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