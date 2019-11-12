Slovak tenisçi Cibulkova, sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldı

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emelilik kararını açıklayan 30 yaşındaki tenisçi, "Birkaç aydır turnuvalara katılamıyorum. Aşil tendonumda tekrarlayan sakatlığım, hayatımın en zor zamanlarını yaşattı ve tenis kariyerimde yeni kararlar almaya zorladı. Ailemle, arkadaşlarımla ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından uzun bir dönemdir düşündüğüm emeklilik kararımı hayata geçirdim." ifadelerini kullandı.