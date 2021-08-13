Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 yendi.

ntv.com.tr 13.08.2021 - 22:26

Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 1
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 2
Beşiktaş 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 3
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 4
52. dakikada Atiba'nın golüyle Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında farkı 2'ye çıkardı.
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 5
90+3. dakikada Larin'in golüyle Beşiktaş farkı 3'e çıkardı: 3-0
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 6
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 7
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 8
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 9
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 10
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 11
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 12
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 13
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 14
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 15
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 16
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 17
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 18
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 19
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 20
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 21
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 22
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 23
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 24
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - 25

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