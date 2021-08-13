Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 yendi. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Beşiktaş 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 52. dakikada Atiba'nın golüyle Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında farkı 2'ye çıkardı. 90+3. dakikada Larin'in golüyle Beşiktaş farkı 3'e çıkardı: 3-0 Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.