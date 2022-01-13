Spor dünyasını yasa boğan ölümler

DRAZEN PETROVIC TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETTİ

NBA'de o dönemki adıyla New Jersey Nets'te görev alan Drazen Petrovic'in (Sağda) yaşadığı kaza, Türk kız arkadaşı Hilal Edebal ile Almanya'da yolculuk yaptığı sırada meydana geldi.

Haziran 1993'te yaşadığı kazada emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 28 yaşındaki basketbolcunun ölümü, spor dünyasını derinden sarstı.

Petrovic, Avrupa kariyerinde Cibona, Real Madrid, Yugoslavya ve Hırvatistan Milli Takımı ile birçok şampiyonluk ile bireysel başarı elde etti. Avrupa basketbolu ve NBA'e damga vuran Petrovic'in 10 numaralı forması Cibona, 3 numaralı forması ise Nets organizasyonu tarafından emekliye ayrıldı.