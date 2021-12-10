Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı?

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 07:00
Hareketli bir yaşam tarzı benimsemek oldukça sağlıklı bir tercih. Fakat bu tercihi uygulamak için bazen yeterli şartlar oluşamıyor.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Gerek pandemi, gerek zaman yaratılamadığı için evlerde spor yapmak yaygınlaştı. Peki evde spor yapmak yeterli mi? Yeterli ise bu kimler için geçerli?
Eğer uzun bir spor geçmişiniz yok hatta kilo fazlanız varsa evinizde yapacağınız egzersizler ve doğru bir diyet program ile oldukça fit bir vücuda ulaşabilirsiniz.
Düzenli bir spor hayatınız varsa, haftada 3-4 kere spor salonuna gidiyorsanız ve aktif olarak spor yapıyorsanız evde spor yapmak sizi birkaç adım geriye götürecektir
Bu nedenlerle spor salonunda spor yapmalısınız ☝️
Düzenli bir spor hayatınız varsa, haftada 3-4 kere spor salonuna gidiyorsanız ve aktif olarak spor yapıyorsanız evde spor yapmak sizi birkaç adım geriye götürecektir
Bu nedenlerle spor salonunda spor yapmalısınız ☝️
Sadece birkaç ekipmanla evde fit bir vücuda ulaşmak mümkün.
Fakat eğer hali hazırda fit bir vücudunuz varsa Spor salonunu bırakıp evde spor yapmaya başlamak sizler için çok mantıklı bir seçenek olmaz.
Eğer zaman probleminiz yoksa, eviniz ile spor salonu arasında kararsız kaldıysanız spor salonunu seçmek sizi sağlığa ve fit bir vücuda götüren yolda sonuca daha çabuk ulaştırır.