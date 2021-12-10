Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı?

Evde mi yoksa spor salonunda mı egzersiz yapılmalı konusunda özellikle pandemiyle birlikte akıllara birçok soru takıldı. Spor salonuna gitmeyen çoğu kişi evde egzersiz yapmayı tercih ediyor. Evde spor yapmayı tercih edeler için de 5 hareket önerisinde bulunduk. “Spor evde mi yapılmalı, yoksa spor salonunda mı?” sorusu hakkında aklınza takılan tüm soru işaretlerini giderecek galerimizi sizler için derledik…

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 07:00

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 1

Hareketli bir yaşam tarzı benimsemek oldukça sağlıklı bir tercih. Fakat bu tercihi uygulamak için bazen yeterli şartlar oluşamıyor.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 2

Gerek pandemi, gerek zaman yaratılamadığı için evlerde spor yapmak yaygınlaştı. Peki evde spor yapmak yeterli mi? Yeterli ise bu kimler için geçerli?

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 3

Eğer uzun bir spor geçmişiniz yok hatta kilo fazlanız varsa evinizde yapacağınız egzersizler ve doğru bir diyet program ile oldukça fit bir vücuda ulaşabilirsiniz.

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 4

Düzenli bir spor hayatınız varsa, haftada 3-4 kere spor salonuna gidiyorsanız ve aktif olarak spor yapıyorsanız evde spor yapmak sizi birkaç adım geriye götürecektir

Bu nedenlerle spor salonunda spor yapmalısınız ☝️

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 5

Düzenli bir spor hayatınız varsa, haftada 3-4 kere spor salonuna gidiyorsanız ve aktif olarak spor yapıyorsanız evde spor yapmak sizi birkaç adım geriye götürecektir

Bu nedenlerle spor salonunda spor yapmalısınız ☝️

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 6

Sadece birkaç ekipmanla evde fit bir vücuda ulaşmak mümkün.

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 7

Fakat eğer hali hazırda fit bir vücudunuz varsa salonunu bırakıp evde spor yapmaya başlamak sizler için çok mantıklı bir seçenek olmaz.

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 8

Eğer zaman probleminiz yoksa, eviniz ile spor salonu arasında kararsız kaldıysanız spor salonunu seçmek sizi sağlığa ve fit bir vücuda götüren yolda sonuca daha çabuk ulaştırır.

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 9

şartlarında nasıl fit olacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayarak sizler için hazırladığımız galeriyi inceleyebilirsiniz

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 10

İŞTE SİZİ EVDE FİT KILACAK 5 HAREKET

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 11

  • Mekik

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 12

  • Free Lunge

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 13

  • Plank

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 14

  • Wall sitt

Spor nerede yapılmalı? Evde mi Spor salonunda mı? - 15

  • Şınav

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER