Spor yazarları Alanyaspor-Fenebrahçe maçını değerlendirdi
ntv.com.tr
Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, kötü bir oyunun ardından sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sarı Lacivertliler, maç boyunca mahkum bir oyun sergilerken; kaleye ilk isabetli şutunu 50. dakikada çekti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 57. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. İşte spor yazarlarının Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmeleri.
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1
GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH
TARAFTARIN ESERİ
“Fenerbahçe defans yaptırır, büyük takım gibi oynar” cümleleriyle mesajlar verirseniz, beklenti dünkü oyundaki gibi çaresizlik değil. Kadronun kalitesini biz de sorguluyoruz ama bu kadar teslimiyet veya plansızlık bunun nedeni değil. Sahasında beraberliğe sevinen taraftarların olduğu bir ortamda, rakip karşısında sinen oyuncular veya bunu izlemekle yetinen bir teknik adamın olması da kaçınılmaz. Bütün bunlar olurken, bir tek Fenerbahçe taraftarının şikayet etmeye hakkı yok. Oyunu bilmeden, gerçekleri dinlemeden; ‘O gitsin, bu gelsin’ keyfiyeti ile yönetim kukla gibi oynattılar. Eserleri de ortada.
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2
ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH
FENER’DEN KÖTÜSÜ YOK
Benim bir iddiam daha var ligin sonundaki Akhisar dahil ligin organizasyon açısından en kötü takımı Fenerbahçe. Herhalde bu iş boş beyanatlarla olmuyor, Ersun Yanal’ın da kendisini ciddi biçimde gözden geçirmesi lazım.
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3
AHMET ÇAKAR - SABAH
ERSUN YANAL TEKNENE DÖN
Sonuçta; Ersun Yanal’ın asla doğruları söylemediği lig biterken ortaya çıkıyor. Hani Fenerbahçe şaha kalkacaktı? Hani Fenerbahçe çok başarılı olacaktı? Maalesef hala düşme potasının bir tık üstündeler. Getirdiği oyuncular fos çıktı. Taktik olarak sıfır ve sonuçta Ersun Yanal hala kurtarıcıyım diyebiliyorsa bence teknesine, sahillere geri dönme zamanı çoktan gelmiştir.
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4
MEHMET DEMİRKOL - FANATİK
BU SKORA SEVİNMELİLER
Reaksiyon yok, kalite yok, hırs yok, en önemlisi plan yok. Fenerbahçe bu ligin en tahmin edilemez takımı.
Dün izlediğimiz ise üzülerek söylüyorum ‘düşse çıkamaz’ Fenerbahçe’nin bir sonraki maç değil, 5 dakika sonra ne oynayacağı belli değil. Çok acıklı ama Fenerbahçe bu skora sevinmeli.
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5
ALİ ECE - FANATİK
TARİHİN EN KÖTÜLERİNDEN
İlk yarının son 15 dakikasında Fenerbahçe forması giyen oyuncuların performansı, tüm zamanlarda Fenerbahçe formasıyla sergilenen en kötü 5 performanstan biriydi.
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6
UĞUR MELEKE - HÜRRİYET
BİR MODERN CANKURTARAN: SERGEN YALÇIN
Dün gündüz Okan Buruk, akşam da Sergen Yalçın, kendilerinden bir önceki jenerasyonun devleri sayılabilecek Abdullah avcı ve Ersun Yanal’ı taktiksel olarak mat ettiler. Gelecek için umut verici bu.
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7
ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ
FENERBAHÇE’Yİ DUT GİBİ SALLADILAR
Çocukluğumda yazları Mersin’de geçirirdim. Dut zamanı çarşaf serip ağacı silkelerdik. Alanya da Fenerbahçe’yi öyle silkeledi. Ama 7-8 kilo dut alması gerekirken 1 kiloyla yetindi.
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8
OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM
RUHUNU KAYBETMİŞ
Fenerbahçe’nin seneye zirve yarışında olabilmesi için bu kadrodan en az sayıda oyuncu ile devam etmesi gerekiyor. Büyük takım kimliğini ve ruhunu kaybeden Fenerbahçe için bu değişiklik şart.