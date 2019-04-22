Spor yazarları Alanyaspor-Fenebrahçe maçını değerlendirdi

TARAFTARIN ESERİ

“Fenerbahçe defans yaptırır, büyük takım gibi oynar” cümleleriyle mesajlar verirseniz, beklenti dünkü oyundaki gibi çaresizlik değil. Kadronun kalitesini biz de sorguluyoruz ama bu kadar teslimiyet veya plansızlık bunun nedeni değil. Sahasında beraberliğe sevinen taraftarların olduğu bir ortamda, rakip karşısında sinen oyuncular veya bunu izlemekle yetinen bir teknik adamın olması da kaçınılmaz. Bütün bunlar olurken, bir tek Fenerbahçe taraftarının şikayet etmeye hakkı yok. Oyunu bilmeden, gerçekleri dinlemeden; ‘O gitsin, bu gelsin’ keyfiyeti ile yönetim kukla gibi oynattılar. Eserleri de ortada.