Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET) - İlk yarıda bu kadar etksiz kalırsan, ikinci yarıda bu kadar gol kaçırırsan, bu kadar beceriksiz kalırsan hakemdi, rakipti, VAR’dı, yoktu konuşmayacaksın, yanlışı kendinde arayacak , özeleştiri yapacak, faturayı kendine keseceksin. Fenerbahçe’de Mesut, en mesut olduğu dönemlerde bile bu kadar mücadele etmemiştir. İlk defa Mesut gibi oynadı... Genç kaleci Berke, “Ben buradayım, korkmayın” dedi. Kim Jae, “Süpermen“ gibi oynadı. Tombaladan çıkan Crespo, golü atıp “bingo” yaptı. Vitor Pereira‘ya sormak lazım; Başkan telkiniyle dörtlü savunmaya döneceksen, geride kalan 12 maçta üçlü savunmada inat edip Fenerbahçe’ye niye bu kadar puan kaybettirdin? Elbette Fatih Hoca… Şampiyonlukta son iki yılı ıskaladı…Tarihinde, kariyerinde, istatistiğinde şampiyonluğu üç yıl arka arkaya ıskaladığı yazmıyor… Ama bu sezon bir ilk yaşanabilir. Görüntü öyle… Galatasaray maç sonu kaybeden her takım gibi “hakem“ dedi. Özellikle ikinci yarıda yakaladığınız beş net gol pozisyonundan en az üçünü atabilseniz gene “hakem” diyecek miydiniz? Maç bitti, yazıyı yazıyorum. Hakem otoritelerini daha dinlemedim. Ama Galatasaray hakemle mi kaybetti, akıl almaz fırsatları kaçırıp mı kaybetti derseniz..... Ben “kaçırdıklarıyla kaybetti” derim.