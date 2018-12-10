Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi

Ali Bey'e bir tavsiye... Acilen olağanüstü genelkurula gidin. Fenerbahçe ve futbola yabancı olan yönetiminizin yüzde 80'ini değiştirin. Tabii başta Fransız Comolli olmak üzere Fransızlaştırılan teknik ekibin tamamı da gitmeli.

Sayın Ali Koç... Soyadınız Koç ama ikinci isminiz Yıldırım... Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım döneminde çok üzüldüğünüzü biliyorum. ancak bu durumun yüzde 10'unu Aziz Yıldırım yaşatsaydı, bilmiyorum tribünler ve kulüp ne hale gelirdi? Benden söylemesi Sayın Ali Yıldırım Koç... Acilen seçime gitmelisiniz.