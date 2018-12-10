Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi
ntv.com.tr
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, averajla küme düşme hattına geriledi. Futbol yazarları köşelerinde Akhisar-Fenerbahçe karşılaşmasını ve Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi...
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Engin Verel - Akşam
Ali Bey'e bir tavsiye... Acilen olağanüstü genelkurula gidin. Fenerbahçe ve futbola yabancı olan yönetiminizin yüzde 80'ini değiştirin. Tabii başta Fransız Comolli olmak üzere Fransızlaştırılan teknik ekibin tamamı da gitmeli.
Sayın Ali Koç... Soyadınız Koç ama ikinci isminiz Yıldırım... Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım döneminde çok üzüldüğünüzü biliyorum. ancak bu durumun yüzde 10'unu Aziz Yıldırım yaşatsaydı, bilmiyorum tribünler ve kulüp ne hale gelirdi? Benden söylemesi Sayın Ali Yıldırım Koç... Acilen seçime gitmelisiniz.
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Emre Bol - Fotomaç
Yeter artık yeter! Konuşmayalım, Ali Başkan yeni geldi eleştirmeyelim dedikçe, "hiçbir şey yapmama" durumu devam ediyor.
Sürekli hoca değişiklikleri yaparak sıkıntılı günleri geçiremezsiniz. Samandıra'ya "Futbolu bilen" profesyonelleri getirin. İlk iş Comolli denen burnu havada Fransız'ı evine gönderin. Ersun Yanal ismini "Taraftarı oyalamak" için kullanmayın. Getirecekseniz bugünden itibaren getirin ve Samandıra'nın anahtarlarını verin.
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Gürcan Bilgiç- SabahBaşından sonuna kadar facia hikayesi seyrettirdi bize Fenerbahç. Titanic'in batışı gibi. Şöyle özetleyelim: Takımın en değerli ve beklentisi yüksek oyuncuu Mehmet Ekici, hakemin elini kaldırıp; çift vuruşu işaret ettiği poziyonda, topu direkt kaleye kullandı. Bu oyuncuya, takımın "oyun aklı" olarak bakıyoruz. Fenerbahçe'nin kenar yönetimiyle, sahadakilerin buna cevabı arasında fark yok anlayacağınız.
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Erman Toroğlu - SabahŞunu diyebiliriz maç için; The End... Yani filmin sonu.... Filminde yönetmeni Ali Koç... Reji sorumlusu Comolli... Başaktör Cocu... Yardımcı rolde Koeman... Film büyük iddialarda vizyona girdi. İlk başta herkes mutluydu, oynayanlar da seyredenlerde... Çünkü bu film için yönetmen bir senedir çalışıyordu. Fakat film ilerledikçe seyredenler ve filmi çevirenler için olan Agatha Christie romanlarına benzemeye başladı. Film henüz bitmedi ama Fenerbahçe bitti!
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Ahmet Çakar - SabahBu iş böyle gitmez... artık Ersun Yanal'ın kurtarıp kurtaramayacağını da bilmiyorum. Hatta ona teklif yapılırsa da akıllıysa gelmez. 40 yıldır futbolun içindeyim yüz yıllık tarihi çınar Fenerbahçe'yi hiç bu kadar aciz içinde görmedim. Sorumlular hesap vermeli, yazıklar olsun.
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Ali Sami Alkış - Starİlk tuhaflık, Fenerbahçe'nin yediği gollle başladı. Harun topu elinden kaçırdığında, hemen önünde birbiri ile bitişik 3 Fenerbahçeli futbolcu vardı. Bunların en yakınındaki Skrtel, topa müdahale edene kadar; arkalardan gelen Bokila meşin yuvarlağı ağlara yapıştırdı... Üçlü blok yapışık savunma bile, böyle bir gol yiyorsa; ne denir?
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İlker Yağcıoğlu - Takvim
Akhisarmaçıdna Fenerbahçe'nin görüntüsü tek kelimeyle rezaletti. Sezon başından bu yana söylemekten dilimizde tüy bitti; bu takımın sıkıntısı, öncesinde Cocu sonrasında Koeman gibi iki teknik direktöre mahkum kalması. ama daha da önemlisi Comolli gibi bu teknik adamları getiren ve bu takımı kuran sportif direktörün bu kadar uzun süre görevde kalmasıdır. Bir yıl önceden çalışmala başlayan yüze yakın futbolcu izlediğini söyleyen Comolli bu durumun baş sorumlusudur.
Bu tablo Ali Koç'un bu zamana kadar aldığı kararların sonucudur. 'Yeniden Fenerbahçe' sloganı ve Ko vizyonu buysa ben bir Fenerli olarak eskisini istiyorum.
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Oktay Derelioğlu - TakvimDünkü sonuçla küme düşme hattına gerileyen Fenerbahçe bir an önce köklü bir değişime gitmeli ve bu da Comolli ve koeman'ın takımdan gönderilmesiyle başlamalı.
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