Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi

FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A G Grubu’nda Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi Milli Takımımızın aday kadrosu belirlendi. Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez Milli Takım kadrosuna davet edildi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.10.2021 - 10:54

Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 1
  • Stefan Kuntz 20 Eylül'de 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı.
  • FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A G Grubu’nda Kuntz, Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi milli takımımızın aday kadrosu belirledi
  • Kuntz uzun zamandır Milli Takım kadrosuna giremeyen Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz’i de kadroya dahil etti.
  • Ayrıca Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk defa A Mili Takım formasını giyecek
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 2

KALECİLER

  • Altay Bayındır
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 3
  • Sinan Bolat
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 4
  • Uğurcan Çakır
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 5

DEFANS

  • Çağlar Söyüncü
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 6
  • Ozan Kabak
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 7
  • Merih Demiral
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 8
  • Serdar Aziz
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 9
  • Rıdvan Yılmaz
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 10
  • Caner Erkin
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 11
  • Kaan Ayhan
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 12
  • Mert Müldür
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 13
  • Zeki Çelik
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 14

ORTASAHA

  • Abdulkadir Ömür
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 15
  • Berat Özdemir
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 16
  • Berkan Kutlu
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 17
  • Cengiz Ünder
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 18
  • Hakan Çalhanoğlu
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 19
  • Kerem Aktürkoğlu
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 20
  • Orkun Kökçü
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 21
  • Ozan Tufan
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 22
  • Taylan Antalyalı
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 23
  • Yusuf Yazıcı
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 24

FORVET

  • Burak Yılmaz
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 25
  • Kenan Karaman
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi - 26
  • Serdar Dursun

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