Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu belirledi
FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A G Grubu’nda Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi Milli Takımımızın aday kadrosu belirlendi. Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez Milli Takım kadrosuna davet edildi.
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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.10.2021 - 10:54
Stefan Kuntz 20 Eylül'de 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı.
FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A G Grubu’nda Kuntz, Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi milli takımımızın aday kadrosu belirledi
Kuntz uzun zamandır Milli Takım kadrosuna giremeyen Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz’i de kadroya dahil etti.
Ayrıca Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk defa A Mili Takım formasını giyecek
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