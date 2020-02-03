Super Bowl 2020'nin kazananı belli oldu

60 SANİYE 10 MİLYON DOLAR

Super Bowl’un TV canlı yayınına bu yıl 30 saniyelik reklam vermek isteyenler, 5.6 milyon doları gözden çıkardı. 60 saniyelik reklam için ise en az 10 milyon dolar ödeniyor. Yeme-içmede de rekorların kırıldığı Super Bowl gününde, araştırmaya göre kişi başı ortalama 69 dolarlık gıda harcaması yapılıyor.