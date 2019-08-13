Süper Kupa'yı izlemek için İstanbul'a geliyorlar

Tunuslu Muhammed Ahmao isimli Liverpool taraftarı ise 3 arkadaşıyla maçı tribünden izlemek için geldiklerini söyledi.

Böyle bir maçı ilk kez izleyeceklerini dile getiren Ahmao, "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında oynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Ahmao, Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün daha burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir" dedi.