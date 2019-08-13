Süper Kupa'yı izlemek için İstanbul'a geliyorlar
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
UEFA Süper Kupa finalinde yarın oynanacak Liverpool-Chelsea maçını izlemek isteyen iki takımın taraftarları dünyanın birçok farklı ülkesinden İstanbul'a geliyor.
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Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek saat 22.00’deki final maçında iki İngiliz temsilcisi Liverpool ve Chelsea takımları karşı karşıya gelecek.
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.
SÜPER KUPA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER (NTV EKİBİ SON GELİŞMELERİ AKTARDI)
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UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek takımlardan Chelsea dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Rakibi Liverpool kafilesini taşıyan uçak ise saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
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4Her iki takımın destekçilerinin de İstanbul’a gelişi sürüyor.
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Tuttukları takımı tribünde desteklemek isteyen taraftarlar tarifeli uçaklarla maça bir gün kala İstanbul’a gelmeye devam ediyor.
Türk Hava Yolları'nın Londra'dan kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul'a eşiyle gelen Hint asıllı İngiliz vatandaşı Dapak Patel isimli Liverpool taraftarı, İstanbul Havalimanı çok beğendiğini söyledi.
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Patel, maçı izlemek için geldiklerini belirterek, "İstanbul’da, güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool’u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool’un Milan ile maçı vardı onu da izlemeye gelmiştik. O zaman 3-1 kazanmıştık bu sefer de öyle kazanacağız. Muhammed Salah’ı çok seviyorum" diye konuştu.
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Pakistan'nın Lahor kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden oradan da İstanbul'a gelen Pakistanlı Şahid Butt, 3 çocuğuyla birlikte Süper Kupa final maçını izlemek için İstanbul'a geldiğini söyledi. Butt ailesi, "Liverpool 2-0 kazanacak" dedi.
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Tunuslu Muhammed Ahmao isimli Liverpool taraftarı ise 3 arkadaşıyla maçı tribünden izlemek için geldiklerini söyledi.
Böyle bir maçı ilk kez izleyeceklerini dile getiren Ahmao, "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında oynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor" ifadelerini kullandı.
Ahmao, Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün daha burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir" dedi.
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Final maçını izlemek için Liverpool formasıyla Rusya'dan gelen Galya ve Alexandra isimli kadın taraftarlar da İstanbul'da oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.
Galya, "Rusya’nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul'un meşhur yerlerini gezeceğiz. Daha sonra da evimize döneceğiz" şeklinde konuştu.
Alexandra ise röportaj sırasında Türkçe olarak İstanbul'u çok sevdiğini söyledi.
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Bu arada tarihi maça ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta hazırlıklar sürüyor.
40 binden fazla futbolseverin izleyeceği maç için statta ek panaromik stüdyolar ve canlı bağlantı platformları kurulacak. Stattaki altayıpla bütün taraftarların bağlantı ihtiyacı karşılanabiliyor.
Dünyanın izleyeceği maçın 100 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.
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11UEFA Süper Kupa karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.
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İki İngiliz ekibini ilk kez karşı karşıya giterecek tarihi maç için alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
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Bu kapsamda yarın saat 10.00'dan 15 Ağustos 04.00'e kadar Bomonti-Dolmabahçe tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinden, İnönü Caddesine Selime Hatun sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taksim Bölgesinden Geliş Güzergahı, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Nişantaşı-Maçka bölgesinden geliş gidiş güzergahı, Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü, Mebusan Yokuşu'nun kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesinin olduğu yer(Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere, Karaköy istikametinden geliş gidiş güzergahı, Süleyman Seba Caddesi ile Şair Nedim Caddesinin kesiştiği kavşaktan itibaren sadece Maçka istikametine akım verilecektir. Maçka Caddesinden Beşiktaş istikametine akım verilmeyecek, ara sokaklardan çıkan akım da Maçka istikametine yönlendirilecek.
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Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi, Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yer, Çırağan Caddesi'nden Beşiktaş Meydan istikameti araç trafiğine kapalı olacak. Akım, Eski Yıldız Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek.
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Açıklamada Kadırgalar Caddesindeki stadyuma yakın tek şeridin, stat D4-D6 kapılarının ön bölgesi, stadyumun kuzeyinde, stadyum ile belediye yerleşkesinin arasında bulunan Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi'nin Bomonti-Dolmabahçe tünel çıkışını Kadırgalar Caddesine bağlayan yolun 18 Ağustos 00.00'a kadar uzun süreli trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı.
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Divan Kavşağı, Tarlabaşı Bulvarı, Halaskargazi Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Mebusan Yokuşu, Barbaros Bulvarı, Piyalepaşa Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Refik Saydam Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılacağı bildirildi.
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UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.
Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
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Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.
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Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.
Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı.
UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.
Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.
O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.
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Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.
İspanyol ekipleri son 10 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.
Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.
Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.
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UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu. Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları müzesine götürdü.
İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyonu en çok kazanan teknik adamlar listesinde İtalyan Carlo Ancelotti ile İspanyol Pep Guardiola zirvede yer alıyor.
Ancelotti, Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 yılında şampiyonluk yaşadı. Guardiola ise Barcelona'nın başında 2009 ve 2011, Bayern Münih ile de 2013 yıllarında mutlu sona ulaştı.
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Kupanın tarihinde Carlo Ancelotti, Josep Guardiola, Diego Simeone, Luis Enrique ve Zinedine Zidane, hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan tarafta yer aldı.
UEFA Süper Kupa'da geçen yıl Real Madrid ağlarını 50. saniyede havalandıran Atletico Madridli Diego Costa, en erken golü atan futbolcu oldu.
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Kupada 2012 yılında Radamel Falcao, 1977 yılında da Terry McDermott "hat-trick" yapma başarısını gösterdi.
Barcelona ile Sevilla arasında 2015 yılında oynanan ve 5-4 Kalatan ekibinin galibiyetiyle sona eren maç, organizasyonun en gollü mücadelesi olurken, en farklı galibiyetleri ise 2006 yılında Barcelona'yı 3-0 yenen Sevilla ile 2012 yılında Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Atletico Madrid elde etti.
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