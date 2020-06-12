Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor)

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig, Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor karşılaşmalarıyla yeniden başladı.

ntv.com.tr 12.06.2020 - 23:00

Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 1
Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yendi.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 2

Fenerbahçe, 13. dakikada Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesiyle Kayserispor karşısında 77 dakika 10 kişi mücadele etti.

RIDVAN DİLMEN PENALTI KARARINI YORUMLADI

Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 3
Kayserispor'un golünü 59. dakikada serbest vuruştan Bernard Mensah attı.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 4
enerbahçe, 86. dakikada Muriç'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı:1-1.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 5
Fenerbahçe 88. dakikada Luiz Gustavo'nun golüyle 2-1 öne geçti.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 6
Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 7
Trabzonspor, 16. dakikada Anthony Nwakaeme'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 8

41. dakikada Guilherme 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

RIDVAN DİLMEN PENALTI KARARINI YORUMLADI

Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 9
Trabzonspor 52. dakikada Caleb Ekuban'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 10
Göztepe 57. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltı golüyle farkı 1'e indirdi:2-1.
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 11
Trabzonspor 84. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1

Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 12
Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor karşılaşmalarından kareler...
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 13
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 14
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 15
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 16
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 17
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 18
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 19
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 20
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 21
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 22
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 23
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 24
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 25
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 26
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 27
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 28
Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor) - 29

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