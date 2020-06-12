Süper Lig başladı (Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor)

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig, Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor karşılaşmalarıyla yeniden başladı. Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe, 13. dakikada Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesiyle Kayserispor karşısında 77 dakika 10 kişi mücadele etti.\nRIDVAN DİLMEN PENALTI KARARINI YORUMLADI Kayserispor'un golünü 59. dakikada serbest vuruştan Bernard Mensah attı. enerbahçe, 86. dakikada Muriç'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı:1-1. Fenerbahçe 88. dakikada Luiz Gustavo'nun golüyle 2-1 öne geçti. Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 yendi. Trabzonspor, 16. dakikada Anthony Nwakaeme'ın golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada Guilherme 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.\nRIDVAN DİLMEN PENALTI KARARINI YORUMLADI Trabzonspor 52. dakikada Caleb Ekuban'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Göztepe 57. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltı golüyle farkı 1'e indirdi:2-1. Trabzonspor 84. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1 Fenerbahçe-Kayserispor ve Göztepe-Trabzonspor karşılaşmalarından kareler...