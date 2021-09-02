Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2021 yaz transfer sezonu)

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Süper Lig takımları da yeni imzaları duyurmaya başladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...

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ntv.com.tr 02.09.2021 - 19:37

BERISHA, FENERBAHÇE Fenerbahçe 23 yaşındaki santrfor Mergim Berisha’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.

MAX MEYER, FENERBAHÇE Fenerbahçe Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

GALATASARAY HALİL DERVİŞOĞLU'NU AÇIKLADI Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Geride kalan sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 3 gole imza atmıştı.

MONTERO YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA Beşiktaş bu sezonki 11'inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı.



Atletico Madrid ile Montero'nun bonservisinin yarısı karşılığında 750 bin Euro bedel üzerinden anlaşan siyah beyazlılar, İspanyol stoperi İstanbul'a getirdi.



Montero, geçen sezon Beşiktaş'ta 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi eleme maçında görev yapmıştı.

FENERBAHÇE, URUGUAYLI DİEGO ROSSİ'YLE ANLAŞTI Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla transfer için prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi. ROSSİ İSTANBUL'DA Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve uçaktan fotoğrafını paylaştığı Rossi, İstanbul'a geldi. Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı. Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.

UMUT MERAŞ, BEŞİKTAŞ Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BEŞİKTAŞ CAN BOZDAĞAN'I KİRALADI Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş’a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü’nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

MORUTAN, GALATASARAY Galatasaray uzun süredir görüştüğü Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı. Sarı Kırmızılılar'dan Borsa'ya gönderilen açıklamada şöyle denildi: "25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." HABERE GİT: MORUTAN KİMDİR?

BATSHUAYİ, BEŞİKTAŞ Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildiridi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir."

'BATMAN' GÖNDERMESİ Beşiktaş, transferle ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Beşiktaş, transferle ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Vodafone Park'ta sislerin içerisinden çimlere çıkan Batshuayi, 'Batman' kostümüyle boy gösterdi.

Beşiktaş, paylaşımda "O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!" ifadesini kullandı.

MİN-JAE KİM FENERBAHÇE'DE Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.

ALEX TEİXEİRA, RESMEN BEŞİKTAŞ'TA Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır" denildi. Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.

VİCTOR NELSSON GALATASARAY’DA Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.



Victor Nelsson, kısa zamanda İstanbul’a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1 milyon Euro kazanacak.



22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kopenhag forması ile 30 maçta 1 gollük performans sergiledi.

CANER ERKİN, ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

CORNELİUS, TRABZONSPOR Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

ÇAĞTAY KURUKALIP, FENERBAHÇE Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa altyapısından yetişen Çağtay için bonservis bedeli ödemeyecek.

PATRICK VAN AANHOLT, GALATASARAY Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Patrick van Aanholt transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Açıklamada "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BERKAN KUTLU, GALATASARAY Alanyaspor, geçen sezon İsviçre ekibi Sion'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve prensipte anlaşması sağlandı.



Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek olan 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

SACHA BOEY, GALATASARAY Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey resmen Galatasaray'da. Galatasaray'dan yapılan KAP açıklamasında "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" denildi.

BENJAMIN STAMBOULİ, ADANA DEMİRSPOR Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, geçmişte Tottenham ve PSG formaları da giyen son olarak Schalke'de oynayan 30 yaşındaki Fransız savunmacı Benjamin Stambouli'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

CICALDAU, GALATASARAY Galatasaray, Rumen orta saha Alexandru Cicaldau ile 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.



Alexandru Cicaldau bu sezon Galatasaray'ın ilk yabancı transferi oldu.



Romanya'nın Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 43 maçta 12 gol-4 asistlik performans sergiledi.

KENAN KARAMAN, BEŞİKTAŞ Beşiktaş, son olarak Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

MEHMET TOPAL, BEŞİKTAŞ Beşiktaş, Medipol Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

KENAN KARAMAN, BEŞİKTAŞ Siyah beyazlılar serbest durumda olan Kenan Karaman ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlılar Kenan’ı geride kalan sezonun devre arasında da transfer etmek istemiş fakat Fortuna Düsseldorf ile anlaşma sağlayamamıştı. Almanya doğumlu olan Kenan Karaman; Hoffenheim, Hannover 96 ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf’ta 29 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 7 gol attı, 2 asist yaptı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, GALATASARAY Galatasaray, Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

MARIO BALOTELLİ, ADANA DEMİRSPOR Adana Demirspor, İtalyan futbolcu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak" denildi.



Hırçın yapısıyla bilinen 31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Marsilya ve Nice gibi kulüplerde forma giydi.

YOUNES BELHANDA, ADANA DEMİRSPOR Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan ve boşta olan Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'dan yapılan transfer paylaşımında, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi. Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

STEVEN CAULKER, FENERBAHÇE Fenerbahçe, son 2,5 sezonu Alanyaspor'da geçiren Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi.



2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı.

SERDAR DURSUN, FENERBAHÇE Fenerbahçe, geçen sezon Almanya 2. Lig (2. Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine bağladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan transfer edilen 29 yaşındaki Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu.

SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; son 2 sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.



Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan; Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Salih Uçan, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.

GERVİNHO, TRABZONSPOR Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho'yu Trabzon'a getirdi. 33 yaşındaki Fildişi sahilli oyuncu sol kanat oyuncusu Gervinho, Parma'da bu sezon forma giydiği 25 lig karşılaşmasında 5 gol kaydetti.

BRUNO PERES, TRABZONSPOR Trabzonspor, Roma'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Bruno Peres'i transfer etti. Brezilyalı sağ bek Peres, Roma'da 30 lig maçında görev alırken 1 gol attı.

MAREK HAMSİK, TRABZONSPOR Trabzonspor, Slovak futbolcu Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şirket ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

AYTAÇ KARA, GALATASARAY Galatasaray, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.



Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.



Aytaç Kara; kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giydi.

ALPASLAN ÖZTÜRK, GALATASARAY Galatasaray, savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.



Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonu için 5 milyon, 2022-2023 sezonu için 5 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

VALENTİN ROSİER, BEŞİKTAŞ Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında ağırladığı Valentin Rosier’e “Yuvana hoş geldin” diyerek başarılar diledi.



Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier’e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." Rosier geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta forma giyerek 3 gol - 7 asistlik skor katkısı yapmıştı.

DİEGO ROSSİ RESMEN FENERBAHÇE'DE enerbahçe Kulübü, MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Diego" denildi.



Uruguaylı futbolcu 9 numaralı formayı giyecek.

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