Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2021 yaz transfer sezonu)

ntv.com.tr 02.09.2021 - 19:37 | Son Güncelleme : 02.09.2021 - 20:07
Fenerbahçe 23 yaşındaki santrfor Mergim Berisha’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 3 gole imza atmıştı.
Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla transfer için prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.
ROSSİ İSTANBUL'DA
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve uçaktan fotoğrafını paylaştığı Rossi, İstanbul'a geldi.
Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı.
Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.
Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş’a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü’nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Galatasaray uzun süredir görüştüğü Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı.
Sarı Kırmızılılar'dan Borsa'ya gönderilen açıklamada şöyle denildi:
"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildiridi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir."
Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır" denildi.
Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa altyapısından yetişen Çağtay için bonservis bedeli ödemeyecek.
Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Patrick van Aanholt transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Açıklamada "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Alanyaspor, geçen sezon İsviçre ekibi Sion'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve prensipte anlaşması sağlandı.
Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek olan 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey resmen Galatasaray'da.
Galatasaray'dan yapılan KAP açıklamasında "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Beşiktaş, son olarak Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah beyazlılar serbest durumda olan Kenan Karaman ile anlaşma sağladı.
27 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah beyazlılar Kenan’ı geride kalan sezonun devre arasında da transfer etmek istemiş fakat Fortuna Düsseldorf ile anlaşma sağlayamamıştı.
Almanya doğumlu olan Kenan Karaman; Hoffenheim, Hannover 96 ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf’ta 29 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 7 gol attı, 2 asist yaptı.
Adana Demirspor, İtalyan futbolcu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak" denildi.
Hırçın yapısıyla bilinen 31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Marsilya ve Nice gibi kulüplerde forma giydi.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan ve boşta olan Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor'dan yapılan transfer paylaşımında, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.
Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho'yu Trabzon'a getirdi.
33 yaşındaki Fildişi sahilli oyuncu sol kanat oyuncusu Gervinho, Parma'da bu sezon forma giydiği 25 lig karşılaşmasında 5 gol kaydetti.
Trabzonspor, Roma'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Bruno Peres'i transfer etti.
Brezilyalı sağ bek Peres, Roma'da 30 lig maçında görev alırken 1 gol attı.
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında ağırladığı Valentin Rosier’e “Yuvana hoş geldin” diyerek başarılar diledi.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier’e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Rosier geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta forma giyerek 3 gol - 7 asistlik skor katkısı yapmıştı.