Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2022 ara transfer sezonu)

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 11:06
Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak.
Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.
Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.
Galatasaray, 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena'yı 6 aylığına kiraladı.
Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.
Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.
Bordo-mavililer tecrübeli futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro + KDV ödeme yapacak.
Bordo-mavili kulüp Edin Visca'ya toplam 5 milyon 250 bin Euro ödeyecek;
2021-22: 750 bin Euro,
2022-23: 1.5 Milyon Euro,
2023-24: 1.5 Milyon Euro,
2024-25: 1.5 Milyon Euro garanti ücret.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecek.
Trabzonspor, Kasımpaşalı oyuncu Yusuf Erdoğan'la anlaıştıpını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Kasımpaşa'ya 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek.
Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma yapıldı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde toplam 500 bin Avro + KDV ödenecektir.
Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3 milyon 500 bin lira, 2022/23 futbol sezonu için 7 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (TÜFE+ÜFE/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır."
Menajerlik hizmet bedeli olarak ise sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcu yıllık ücretinin yüzde 10'u oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.
Trabzonspor, Bursapor'da forma giyen Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Trabzonspor'un Bursaspor'dan bir başka transferi de 2001 doğumlu Batuhan Kör. Bordomavililer genç oyuncuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Trabzonspor'un Bursaspor'dan yaptığı üçüncü transfer 2003 doğumlu Taha Altıkardeş, Karadeniz ekibi genç oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı 600 bin euro karşılığında transfer etti. Genç oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Trabzonspor, Enis Destan'ın alacağı maaşı da açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre :
"Profesyonel futbolcu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,
2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,
2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir'' ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yi transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Trabzonspor, Union Berlin’in Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz’yi kadrosuna kattı.
Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'den kiralık olarak transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Trabzonspor forması giyecek.
Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Lille'e transfer olan Mustafa Kapı Adana Demirspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Arjantinli futbolcu, Audax, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formalarını giydi.
Göztepe 1994 doğumlu Faslı oyuncu Oussama Tannane ile sözleşme imzaladı.
23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen ve Ajax altyapısında futbola başlayan Tannane, SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydi.
Hollanda U21 Milli Takımının da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.
Göztepe 1990 doğumlu İsviçreli futbolcu François Moubandje sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
21 Haziran 1990'da Kamerun'da dünyaya gelen Moubandje, İsviçre'nin Meyrin FC takımında profesyonel olduktan sonra Servette FC, Toulouse, A. Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarının formasını giydi.
İsviçre milli takımında da görev yapan oyuncunun kariyerinde İsviçre A Milli Takımı ile yaşadığı 21 maç tecrübesi bulunuyor.