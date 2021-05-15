Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım)

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. 42 haftalık maratonda perde nefes kesen maçlarla kapanıyor. İşte şampiyonu belirleyecek Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında dakika dakika yaşananlar...

ntv.com.tr 15.05.2021 - 20:34 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 22:24

Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım) - 1

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için sahaya çıktı.

Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarında ikinci yarılar oynanıyor.

Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım) - 2

GÖZTEPE: 1 - BEŞİKTAŞ: 2 

İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Cherif Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin

Beşiktaş 10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Göztepe 14. dakikada beraberliğe yaklaştı. N'Diaye'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 

Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

CANLI ANLATIM

Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım) - 3

GALATASARAY: 3 - YENİ MALATYASPOR: 1

İLK 11'LER
Galatasaray:  Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil

Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Hafez, Issam, Zeki, Hadebe, Fofana, Adem, Tetteh

Konuk Yeni Malatyaspor 39. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçti.

Mücadelede ilk yarı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Arda Turan'ın yerine Mustafa Muhammed, Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Galatasaray 60. dakikada Babel'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. 

Sarı-kırmızılılar 90+3'te Oğulcan Çağlayan'la farkı ikiye çıkardı.

CANLI ANLATIM

Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım) - 4

KAYSERİSPOR: 1 - FENERBAHÇE: a

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Ramazan, Muhar, Pedro Henrique, İlhan

FENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner - Ozan Tufan, Sosa - Ferdi, Pelkas, Osayi Samuel - Valencia

Ev sahibi Kayserispor 18. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Fenerbahçe'de ikinci yarı başlarken Ferdi Kadıoğlu çıktı, Papiss Demba Cisse oyuna girdi.

Sarı-lacivertliler 57. dakikada Jose Sosa ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Fenerbahçe 90. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekipte İlhan Parlak kırmızı kart gördü.

CANLI ANLATIM

Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım) - 5

CANLI PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ 84

GALATASARAY 84

FENERBAHÇE 80

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