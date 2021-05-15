Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım)

GALATASARAY: 3 - YENİ MALATYASPOR: 1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil



Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Hafez, Issam, Zeki, Hadebe, Fofana, Adem, Tetteh

Konuk Yeni Malatyaspor 39. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçti.

Mücadelede ilk yarı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Arda Turan'ın yerine Mustafa Muhammed, Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Galatasaray 60. dakikada Babel'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Sarı-kırmızılılar 90+3'te Oğulcan Çağlayan'la farkı ikiye çıkardı.