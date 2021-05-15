Süper Lig'de final günü (Canlı anlatım)

ntv.com.tr 15.05.2021 - 20:34 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 22:24
Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için sahaya çıktı.
Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarında ikinci yarılar oynanıyor.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Cherif Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin
Beşiktaş 10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Göztepe 14. dakikada beraberliğe yaklaştı. N'Diaye'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Hafez, Issam, Zeki, Hadebe, Fofana, Adem, Tetteh
Konuk Yeni Malatyaspor 39. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçti.
Mücadelede ilk yarı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Arda Turan'ın yerine Mustafa Muhammed, Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.
Sarı-kırmızılılar 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle eşitliği yakaladı.
Galatasaray 60. dakikada Babel'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Sarı-kırmızılılar 90+3'te Oğulcan Çağlayan'la farkı ikiye çıkardı.
İLK 11'LER:
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Ramazan, Muhar, Pedro Henrique, İlhan
FENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner - Ozan Tufan, Sosa - Ferdi, Pelkas, Osayi Samuel - Valencia
Ev sahibi Kayserispor 18. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Fenerbahçe'de ikinci yarı başlarken Ferdi Kadıoğlu çıktı, Papiss Demba Cisse oyuna girdi.
Sarı-lacivertliler 57. dakikada Jose Sosa ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Fenerbahçe 90. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekipte İlhan Parlak kırmızı kart gördü.
BEŞİKTAŞ 84
GALATASARAY 84
FENERBAHÇE 80