Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i)

ntv.com.tr - Ntvspor 15.05.2021 - 10:05
Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.
Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor.
Tüm Türkiye santra saatini bekliyor. 20.30'da başlayacak maçların ardından, 2020/2021 sezonunun şampiyonu belli olacak.
Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan Siyah Beyazlılar, son düzlüğe 2 averajlık farkla önde girerek İzmir'e tam kadro gitti. Beşiktaş, son sözünü söylemek için Göztepe deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımını; Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N’Koudou, Larin 11’i ile sahaya sürmesi bekleniyor.
Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat20.30'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Son haftaya zirve ortağı olarak giren Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Galatasaray, evinde şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde.
Sarı-Kırmızılılarda Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes’in durumları maç saatinde netlik kazanacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç saat20.30'da beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Fatih Terim’in takımını; Muslera, Yedlin-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Kerem-Gedson-Emre Akbaba-Babel, Mohamed on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.
Son haftaya üçüncü sırada giren Fenerbahçe'nin gözü ise rakiplerinde olacak. Fenerbahçe şampiyonluk için rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.
Sakatlıkları bulunan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül forma giyemeyecek.
Tedavisi tamamlanan Altay Bayındır ise maç kadrosunda yer aldı.
Emre Belözoğlu’nun takımını; Harun, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Sosa-Ozan, Osayi-Samuel-Mert Hakan-Pelkas, Valencia on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.
20.30 da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.