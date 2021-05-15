Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i)

42 haftalık maratonda sona gelindi. Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülecek. Son düzlüğe Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

ntv.com.tr - Ntvspor 15.05.2021 - 10:05

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 1

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 2

Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor.

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 3

PUAN DURUMU

Tüm Türkiye santra saatini bekliyor. 20.30'da başlayacak maçların ardından, 2020/2021 sezonunun şampiyonu belli olacak.

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 4

Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan Siyah Beyazlılar, son düzlüğe 2 averajlık farkla önde girerek İzmir'e tam kadro gitti. Beşiktaş, son sözünü söylemek için Göztepe deplasmanına çıkacak. 

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 5

MUHTEMEL İLK 11

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımını; Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N’Koudou, Larin 11’i ile sahaya sürmesi bekleniyor.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat20.30'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 6

Son haftaya zirve ortağı olarak giren Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.  Galatasaray, evinde şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde.

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 7

Sarı-Kırmızılılarda Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes’in durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç saat20.30'da beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 8

MUHTEMEL İLK 11

Fatih Terim’in takımını; Muslera, Yedlin-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Kerem-Gedson-Emre Akbaba-Babel, Mohamed on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

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Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 9

Son haftaya üçüncü sırada giren Fenerbahçe'nin gözü ise rakiplerinde olacak.  Fenerbahçe şampiyonluk için rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. 

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 10

Sakatlıkları bulunan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Altay Bayındır ise maç kadrosunda yer aldı.  

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor (Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i) - 11

MUHTEMEL İLK 11

Emre Belözoğlu’nun takımını; Harun, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Sosa-Ozan, Osayi-Samuel-Mert Hakan-Pelkas, Valencia on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

20.30 da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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