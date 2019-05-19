Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

1 Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da 66 puanla başladı. Sahadan üç puanla ayrılan şampiyonluk kupasının sahibi olacaktı.

2 Konuk Medipol Başakşehir, 17 dakikada Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti.

3 Deplasman ekibinin attığı gol sonrası ortam gerildi.

4 Bajic 17'nci dakikada attığı golün ardından köşe bayrağının olduğu noktada taraftara doğru kayarak gol sevinci yaşarken, taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attılar.

5 Bu esnada tribünlerden atılan bir su pet şisesi Bajic'in başına isabet etti. Futbolcu bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalktı.

6 Oyuncular arasında da gerginlik yaşanırken, daha sonrasında yedek kulübesinde Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe ile Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor arasında itişme yaşandı.

7 Güvenlik güçleri bölgeye hemen

giderken, dördüncü hakem de araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Pozisyonları takip eden Cüneyt Çakır; Marcao, İsmail Çipe, Bajic ve Adebayor'a sarı kart gösterdi.

8 Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlığını atlatıp Galatasaray karşisında ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli futbolcu, maç 1-0 devam ederken 28. dakikada Ryan Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı.

9 Sakatlığın ardından yerden kalkamayan 38 yaşındaki futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Emre Belözoğlu kenara alınırken Mossoro onun yerine mücadeleye dahil oldu.

10 Karşılaşmanın ilk yarısını konuk Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

11 İkinici yarıya hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray, 47. dakikada Feghouli'nin golüyle eşitliği yakaladı.

12 Karşılaşmanın 55. dakikasında Galatasaray'ın Belhanda'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hakem Cüneyt Çakır, gol pozisyonunun başında Diagne'nin topu önüne elle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

13 62. dakikada bu kez Onyekuru topu ağlarla buluşturdu ancak yan hakem Tarık Ongun ofsayt bayrağını kaldırdı.

14 Sarı-kırmızılılar şampiyonluğu getiren golü 64. dakikada Onyekuru'yla buldu.

15 Maçın 80. dakikasında tekrar sinirler gerildi.

16 Yedek kulübesindeki tartışmaların ardından hakem Cüneyt Çakır, Fatih Terim ve Hasan Şaş'ı tribüne gönderdi. Galatasaray'da tribüne gönderilen bir diğer isim Ümit Davala oldu. Başakşehir teknik heyetinden ise Orhan Ak tribüne gönderildi.

17 8 dakika uzatma oynanan maçta Medipol Başakşehir'in çabaları gol getirmeyince sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 69'a yükselterek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

18 Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

19 Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

20 Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

21 Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

22 Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirdi.

23 Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımdaki kupa sayısını 19'a çıkardı.

24 Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, bitiş düdüğüyle birlikte elde edilen başarıyı kutladı.



Maçın tamamlanmasıyla birlikte yedek kulübesindeki tüm oyuncular ve teknik heyet de sahaya girdi. Orta sahada toplanan oyuncular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

25 Teknik direktör Fatih Terim, saha içinde oyuncularını tek tek kutladı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcının, Onyekuru ile uzun süre kucaklaşması dikkati çekti. Terim, daha sonra tribünleri gezip, taraftarları selamladı. Tecrübeli teknik adamın mutluluğuna kızı Merve Terim Çetin de ortak oldu.

26 Barış Manço'nun "Yaz dostum" şarkısıyla başlayan kutlamada, Şampiyonlar Ligi müziği de çalındı.

27 Türk Telekom Stadı'nı dolduran 50 binin üzerinde Galatasaray taraftarı, elde edilen şampiyonlukla mutluluk yaşadı.

28 Maçın bitimiyle birlikte ilk olarak konfetiler, ardından da havai fişekler atıldı.



Sarı-kırmızılı ekibin elde ettiği başarıyı tezahüratlar yaparak kutlayan taraftarlar, uzun süre tribünleri terk etmedi.



Taraftarlar, "Mayıslar bizimdir" pankartı açtı.

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