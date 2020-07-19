Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından Süper Lig'de şampiyon olan 6. takım oldu.

ntv.com.tr 19.07.2020 - 22:58 | Son Güncelleme : 19.07.2020 - 23:47

Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 1
Süper Lig'in 33. haftasında lider Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor ile karşılaştı.
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 2
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 3
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren gol 19. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi.
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 4
İstanbul ekibi, 36. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 5

Mücadelenin 66’ncı dakikasında stat ışıkları söndü.  Maç 17 dakikalık elektrik kesintisinin ardından yeniden başladı.

84. dakikada yeniden elektrik kesintisi yaşandı. Karşılaşma 10 dakika sonra yeniden başladı.

Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 6
Medipol Başakşehir ligde puanını 69'a çıkartırken, Trabzonspor 62 puan ile ikinci sırada yer aldı. Rakibinin 4 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli ekip, sezonun bitmesine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 7
Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerek Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı.
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 8

Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı. 

Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 9
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 10
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 11
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 12
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 13
Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir - 14

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