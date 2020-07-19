Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında lider Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

İstanbul ekibi, 36. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Medipol Başakşehir ligde puanını 69'a çıkartırken, Trabzonspor 62 puan ile ikinci sırada yer aldı. Rakibinin 4 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli ekip, sezonun bitmesine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerek Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."