Süper Lig'de Şampiyon Medipol Başakşehir

ntv.com.tr 19.07.2020 - 22:58 | Son Güncelleme : 19.07.2020 - 23:47
Mücadelenin 66’ncı dakikasında stat ışıkları söndü. Maç 17 dakikalık elektrik kesintisinin ardından yeniden başladı.
84. dakikada yeniden elektrik kesintisi yaşandı. Karşılaşma 10 dakika sonra yeniden başladı.
Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.
Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı.