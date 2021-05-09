Süper Lig'e doğrudan yükselen iki takım belli oldu

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.05.2021 - 22:27 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 22:52
Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Adana Demirspor, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.
Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.
TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.
TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etmişti.
Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gereken Yılport Samsunspor ise deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yenmesine karşın aynı puandaki rakiplerinin gerisinde kalarak ligi 3. sırada tamamladı.
Süper Lig'e doğrudan katılım hakkı kazanamayan Samsunspor play-off yarı final eşleşmesinde Altınordu ile karşılaşacak.
Play-off yarı final turundaki diğer maç ise İstanbulspor ile Altay arasında oynanacak.