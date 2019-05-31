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Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

DHA, ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, İHA

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

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    Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
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    Play-off yarı finalinde Hatayspor, Adana Demirspor'u, Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor'u eleyerek finalde birbirlerine rakip oldu.
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    Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından gelecek sezon Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak üçüncü ve son takımı belirleyecek mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetti.
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    Gazişehir Gaziantep 45. dakikada Gökhan Alsan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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    Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
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    İkinci yarıda baskısını artıran Hatayspor aradığı golü 82. dakikada Mirkan Aydın'la buldu.
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    Kalan sürede başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine geçildi.
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    Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca Süper Lig biletini alan son takımı penaltı atışları belirledi.
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    Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
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    Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
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