Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic

Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.
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Ntvspor 09.09.2021 - 23:01
Türkiye'de 1. Transfer Tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturdu.
Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcu Türkiye'ye gelirken takımlar geleceklerine yönelik de transfer çalışmalarını yürüttü.
Transfer penceresinin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu. Transfermarkt'ın verileri göre, Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor.
Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon Euro ile Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor.
Miralem Pjanic (31) – Beşiktaş – 20 milyon Euro
Uğurcan Çakır (25) – Trabzonspor – 19 milyon Euro
Diego Rossi (23) – Fenerbahçe – 18 milyon Euro
Altay Bayindir (23) – Fenerbahçe – 14 milyon Euro
Rachid Ghezzal (29) – Beşiktaş – 12 milyon Euro
Marcao (25) – Galatasaray – 12 milyon Euro
İrfan Can Kahveci (26) – Fenerbahçe – 11 milyon Euro
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