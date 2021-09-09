Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic

Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

Ntvspor 09.09.2021 - 23:01

Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 1
Türkiye'de 1. Transfer Tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturdu.
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 2
Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcu Türkiye'ye gelirken takımlar geleceklerine yönelik de transfer çalışmalarını yürüttü.
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 3
Transfer penceresinin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu. Transfermarkt'ın verileri göre, Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor.
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 4
Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon Euro ile Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor.
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 5
Miralem Pjanic (31) – Beşiktaş – 20 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 6
Uğurcan Çakır (25) – Trabzonspor – 19 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 7
Diego Rossi (23) – Fenerbahçe – 18 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 8
Altay Bayindir (23) – Fenerbahçe – 14 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 9
Rachid Ghezzal (29) – Beşiktaş – 12 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 10
Marcao (25) – Galatasaray – 12 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 11
İrfan Can Kahveci (26) – Fenerbahçe – 11 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 12
Cyle Larin (26) – Beşiktaş – 11 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 13
Mergim Berisha (23) – Fenerbahçe – 10 milyon Euro
Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic - 14
Michy Batshuayi (27) – Beşiktaş – 10 milyon Euro

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