Suudi Arabistan'da kadın Amerikan güreşi organizasyonu

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa erkek Amerikan güreşi müsabakaları yapılmıştı.