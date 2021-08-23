Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle durduruldu.