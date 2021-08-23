Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu

Fransa Ligi'nde Nice-Olympique Marsilya maçı, Nice taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durduruldu.

Reuters - Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 00:10 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 00:12

Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 1
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle durduruldu.
Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 2

Ligin üçüncü haftasının son karşılaşmasında Nice taraftarları Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişe fırlattı.

Payet bunun üzerine tepkisini göstermek için bu şişeyi taraftarlara geri fırlattı.

Bunun ardından Nice taraftarları sahaya akın etti. 

Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 3

Hakem, maçı 77. dakikada durdurmaya karar verdi. Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere bu olay üzerine taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 4

Nice'in 49. dakikada Dolberg'in attığı golle 1-0 üstüğünlüyle devam eden karşılaşmanın yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda henüz karar verilmedi.

Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 5
Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 6
Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 7
Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 8
Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 9
Taraftarlar sahaya girdi, maç durduruldu - 10

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